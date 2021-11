«La nostra vacanza sulle tracce dei pastori» 

Un cammino da fare in piccoli gruppi, il percorso richiede grande attenzione. Sette le tappe: partenza da Seulo e poi Sadali, Esterzili, Escalaplano, Silius, Ballao e arrivo a Dolianova. I tre viaggiatori hanno attraversato territori sconosciuti, ammirato paesaggi sconfinati dove dominano vento e solitudine. «Mi porto via la grande bellezza della natura, dei paesi e soprattutto delle persone – dice Renzo Andreini – mi ha colpito il grande senso di ospitalità dei sardi: dai sorrisi dei passanti agli inviti estemporanei, mi hanno fatto sentire uno di famiglia. Cibo, buon vino e tante risate, hanno completato il quadro di una vacanza perfetta».

Da Seulo a Dolianova a piedi per cento chilometri lungo gli antichi sentieri dei pastori. Sette giorni di incontri e di silenzi, di fatica e di panorami mozzafiato. Il “Cammino della transumanza” è la scommessa di Alessandro Picciau - operatore turistico di Dolianova – un nuovo modo ecosostenibile di concepire la vacanza in Sardegna.

I turisti

Un progetto inaugurato nei giorni scorsi con i due primi ospiti: Gavino Masia di Tissi e Renzo Andreini di Bergamo. Dovevano essere in tre ma una ragazza austriaca, all’ultimo momento, ha dovuto rinunciare. «L’ho chiamata “rotta Galilla” dal nome delle antiche genti che popolavano questi luoghi, i Galilenses, di cui si parla nella Tavola di Esterzili. È un’esperienza forte nella sua semplicità – dice Alessandro Picciau – ma alla portata di tutti: bastano un minimo di resistenza alla camminata, la capacità di adattamento e una predisposizione alla condivisione con i compagni di viaggio».

Il percorso

Un cammino da fare in piccoli gruppi, il percorso richiede grande attenzione. Sette le tappe: partenza da Seulo e poi Sadali, Esterzili, Escalaplano, Silius, Ballao e arrivo a Dolianova. I tre viaggiatori hanno attraversato territori sconosciuti, ammirato paesaggi sconfinati dove dominano vento e solitudine. «Mi porto via la grande bellezza della natura, dei paesi e soprattutto delle persone – dice Renzo Andreini – mi ha colpito il grande senso di ospitalità dei sardi: dai sorrisi dei passanti agli inviti estemporanei, mi hanno fatto sentire uno di famiglia. Cibo, buon vino e tante risate, hanno completato il quadro di una vacanza perfetta».

La tradizione

Un progetto a bassissimo impatto ambientale che ha bisogno di fare rete coinvolgendo le poche strutture ricettive presenti nei territori attraversati. Ma l’idea inizia a prendere corpo: qualche associazione e alcuni punti ristoro si sono messi a disposizione per far conoscere ai viaggiatori bellezze ambientali, storia, tradizioni e tesori dell’enogastronomia. «È un’idea di turismo - molto apprezzata nella penisola e all’estero - che potrebbe rappresentare un nuovo modello anche per la Sardegna –prosegue Picciau - si tratterebbe di mettere in piedi un rete di collaborazione tra i privati, ciascuno col compito di prendere in carico una parte del cammino, di tenerlo pulito e praticabile. Ma occorre coinvolgere anche le comunità, con punti per il rilascio di una sorta di “salvacondotto” da timbrare ad ogni tappa».

L’economia

Una gestione semplice con sicure ricadute economiche per i paesi dell’interno in via di spopolamento. E un incentivo a valorizzare i prodotti tipici della cucina e dell’artigianato locale. «Io vengo dalla zona di Sassari e, da sardo, non conoscevo questo territorio – dice Gavino Masia – sono rimasto folgorato. Mi piace camminare, ho fatto altre esperienze in itinerari più conosciuti, quest’anno ho deciso che le mie ferie dovevano essere diverse e così è stato. In questi sette giorni abbiamo faticato ma, allo stesso tempo ci siamo divertiti. All’inizio del viaggio eravamo tre sconosciuti, ora siamo “quasi” amici».

Un inno al turismo lento, ai ritmi tipici della camminata all’aria aperta che invitano alla riflessione e alla condivisione. Ma soprattutto una vacanza alla scoperta di angoli nascosti, della natura incontaminata e dei valori più autentici della cultura sarda.

