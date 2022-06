«La nostra scuola non deve chiudere» 

A Monserrato resterebbero gli insegnanti laici, soluzione che però non piace ai genitori: «Non abbiamo nulla contro i docenti laici», precisa Valentina Perra, madre di un bambino che frequenta la scuola, «ma insieme ad altri genitori abbiamo iscritto i nostri figli per avere insegnamenti che vadano oltre la didattica classica, e senza i frati non avrebbe senso continuare a mandarli qui». La paura è che possano venire meno anche attività come il centro di aggregazione e l’oratorio, entrambi gestiti dai frati. Come se non bastasse, a incrementare la preoccupazione dei genitori è l’aumento della retta scolastica: «Pochi giorni fa il direttore della scuola, un laico, ci ha mandato un documento nel quale ci informava di questo rincaro, per motivi, dicono, riconducibili alla situazione economica che stiamo vivendo – prosegue la mamma -, e essendo una scuola molto piccola, cinque classi in totale, ci sembra inconcepibile che ci sia bisogno di incrementare la retta. Non tutti accetteranno di pagare in più, perché non tutti possono permetterselo. E così molti stanno pensando di iscrivere i propri figli in altre scuole». Se rimangono pochi bambini, «di conseguenza la scuola non riuscirebbe a rimanere in piedi da sola. E chiuderebbe. Verrebbe perciò a mancare un punto di riferimento nella vita di molte persone nella nostra città, una scuola che potrebbe offrire ancora molto ai nostri bambini».

«Non privateci della nostra scuola». È il grido d’allarme che risuona compatto tra i genitori dei circa 100 bambini che frequentano l’istituto elementare paritario “Casa del Fanciullo E. Pintus” di San Giovanni Battista De La Salle, in via Tito Livio.

Tra le mamme e i papà serpeggia tanta preoccupazione sul futuro di quella che a Monserrato è un’istituzione, nata nel Dopoguerra. Una scuola gestita dai frati (meglio conosciuti con l’appellativo di “fratelli”). I timori sono dovuti a voci insistenti, provenienti sia dall’interno della scuola che da molti genitori, secondo le quali gli ultimi due maestri rimasti a insegnare potrebbero essere trasferiti in qualche altro istituto “la salliano” d’Italia per ordine della casa generalizia a Roma, sede principale dei fratelli delle scuole cristiane.

La soluzione

A Monserrato resterebbero gli insegnanti laici, soluzione che però non piace ai genitori: «Non abbiamo nulla contro i docenti laici», precisa Valentina Perra, madre di un bambino che frequenta la scuola, «ma insieme ad altri genitori abbiamo iscritto i nostri figli per avere insegnamenti che vadano oltre la didattica classica, e senza i frati non avrebbe senso continuare a mandarli qui». La paura è che possano venire meno anche attività come il centro di aggregazione e l’oratorio, entrambi gestiti dai frati. Come se non bastasse, a incrementare la preoccupazione dei genitori è l’aumento della retta scolastica: «Pochi giorni fa il direttore della scuola, un laico, ci ha mandato un documento nel quale ci informava di questo rincaro, per motivi, dicono, riconducibili alla situazione economica che stiamo vivendo – prosegue la mamma -, e essendo una scuola molto piccola, cinque classi in totale, ci sembra inconcepibile che ci sia bisogno di incrementare la retta. Non tutti accetteranno di pagare in più, perché non tutti possono permetterselo. E così molti stanno pensando di iscrivere i propri figli in altre scuole». Se rimangono pochi bambini, «di conseguenza la scuola non riuscirebbe a rimanere in piedi da sola. E chiuderebbe. Verrebbe perciò a mancare un punto di riferimento nella vita di molte persone nella nostra città, una scuola che potrebbe offrire ancora molto ai nostri bambini».

La riunione

Oggi, però, nella Casa generalizia "Fratelli Scuole Cristiane" a Roma, da cui dipendono le scuole di San Giovanni Battista De La Salle di tutta Italia, è prevista una riunione per decidere il destino dei frati dell’istituto di Monserrato. E nel frattempo, per fare pressione sulla “casa madre” i rappresentanti di classe dei genitori hanno inviato una petizione, supplicando di lasciare al loro posto i fratelli.

Le voci

Fabrizio Contu, papà di un bambino che a settembre andrà in quinta elementare, e lui stesso ex studente della Casa del Fanciullo, è altrettanto critico con la situazione che si è venuta a creare: «L’aumento della retta ci è stato comunicato solo ora, a fine anno scolastico, e non, come sarebbe stato opportuno, all’inizio. È un rincaro che molti potrebbero non accettare. Inoltre, senza i fratelli si smonterebbe il piano educativo che abbiamo scelto per i nostri bambini». Interpellata, la direzione della scuola di via Tito Livio si limita a dire di non sapere nulla di quanto affermano le famiglie sul possibile trasferimento dei frati docenti: «Per ora non abbiamo informazioni, quindi diciamo ai genitori di stare tranquilli». Ma tutto sarà più chiaro dopo la riunione odierna a Roma.

