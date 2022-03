«La nostra orchestra girovaga»  

«Dirigere l’orchestra della propria regione di nascita, per me la Sardegna, è un piacere e un onore soprattutto perché il Teatro lirico è un’eccellenza sia in ambito regionale che in ambito nazionale».

Il programma è affascinante: si comincia con le più famose serenate di Mozart, rara perla del classicismo musicale del settecento per poi proseguire con “Il maestro di cappella”, il celebre intermezzo comico di Daniele Cimarosa, in un unico atto. Il protagonista del divertente monologo è il baritono friulano Filippo Fontana.

Gli anni possono anche passare ma l’emozione, quella, è sempre la stessa. Ogni volta che sale sul quel palco e si trova davanti i musicisti, le gambe tremano sempre un po’ e il cuore batte più forte. Perché la musica è un’eterna vibrazione che ogni volta lascia senza fiato. E Fabrizio Ruggero 45 anni, direttore dell’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, continua ad emozionarsi e a emozionare come fosse la prima volta, anche adesso che il teatro e l’orchestra li porta in giro con la nuova edizione di “Un’Isola di musica 2022” che, dopo le tappe dei giorni scorsi lo vedrà oggi alle 21 al teatro Grazia Deledda di Paulilatino e domani alle 20,30 al teatro Maria Carta di Elmas.

Direttore cosa si prova a dirigere l’orchestra del Teatro Lirico?

Il suo è sicuramente uno dei compiti più ardui. Sente il peso della responsabilità?

«Sì, certo, in qualunque tipo di produzione. Il direttore è soprattutto il perno tra il palcoscenico e il pubblico. La responsabilità è sia quella di interpretare la parte tecnica ma anche di essere in grado di comunicare la grande bellezza della musica a un pubblico non solo di preparati ma anche di fare arrivare qualsiasi genere musicale anche a chi preparato magari non è».

Si dice che la musica classica sia apprezzata soprattutto da chi non è più tanto giovane. Verità o leggenda?

«Vero che molti le si avvicinano con tanti paletti, pensando che sia appunto un genere per chi è più avanti con l’età. Ma in realtà non è così. La musica è molto vicino ai giovani e lo dimostrano proprio le tante iniziative del teatro lirico rivolte alle scuole. Qualche anno fa c’era una platea di bambini della scuola dell’infanzia e vederli attenti come se avessero davanti qualcosa di meraviglioso, è stato bellissimo. Straordinario vedere come i ragazzi riescano a percepire la musica quando hanno davanti un’orchestra sinfonica, un coro lirico, un direttore».

Parliamo un po’ di questa edizione di “Un’Isola di musica”.

«È un contenitore del teatro Lirico che consente di portare l’orchestra, il coro e l’ensemble nel territorio. È il teatro che si sposta. La musica è un filtro importante che non crea divisione, un ponte comunicativo unico».

Tra tutte le esperienze che ha avuto modo di vivere in questi suoi anni in musica, quale l’ha più emozionata?

«Penso alla mia prima esperienza con il teatro lirico nel 2015. Alla mia prima volta in buca con la “Jura” di Gavino Gabriel un compositore sardo nato come me a Tempio Pausania. È stata una grande emozione sentire le note di una scrittura classica con stilemi di identità sarda. La ricordo come un’esperienza importante».

“Un’Isola di musica”, proseguirà la prossima settimana con il maestro Andrea Solinas che dirigerà l'orchestra del teatro lirico in due sinfonie di Schubert e Mozart. Appuntamento venerdì 18 alle 20.30 al Teatro Centrale di Carbonia e sabato 19 marzo, sempre alle 20.30, al Teatro Si' e Boi di Selargius.

