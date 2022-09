«La nostra notte tra le fiamme» 

Quella casa al numero 42 di via Carducci sarebbe di un anziano pensionato ora ricoverato in una Rsa e di una familiare che si troverebbe all’estero. La Polizia locale e l’assessorato competente sono stati informati. «Una brutta situazione», dice una donna, «ultimamente questa casa è stata utilizzato per rifugio da diverse persone. Gente che probabilmente ci mangiava pure visto che all’interno sono state trovate tre bombole. Una situazione surreale nel cuore della vecchia Quartu, nella zona di piazza IV novembre. «Di certo», dice un altro residente, «siamo di fronte ad una situazione da sanare subito. Anche provvisoriamente, murando porte e finestre esterne».

La soluzione? «Non sta a me dirlo. Probabilmente quella vecchia casa va demolita. Comunque va immediatamente messa in sicurezza a garanzia della incolumità di tutti».

«È stato terribile», racconta Rudy, («niente cognomi, cercate di capire») che vive con la famiglia al piano terra di una palazzina a tre piani a fianco dell’abitazione che ha preso fuoco. Qui sono cinque i nuclei residenti, con cinque bambini. Poi altre tre famiglie in un’altra casa vicina. «Le fiamme si sono sviluppate in un attimo. Se non è successo nulla di irreparabile, lo dobbiamo alla straordinaria bravura dei vigili del fuoco che arrivati immediatamente, sono entrati dentro la casa che iniziava a crollare, portando fuori una bombola in fiamme. Se fosse esplosa, chissà cosa sarebbe successo. Abbiamo avuto paura, ci siamo ovviamente preoccupati per i bambini. Ora contiamo sulla sensibilità del Comune che abbiamo già interpellato».

Circondati dal fuoco: la cronaca di un terribile sabato sera è ancora sotto gli occhi dei residenti in via Carducci e via Veneto. Tanta gente che ora bussa al Comune perché sono certi che solo l’amministrazione potrà porre fine a questa situazione. Una vecchia casa è andata a fuoco, o forse qualcuno le ha dato fuoco, e le fiamme devastanti hanno guadagnato metri e spazio verso il cielo, aggredendo tutto, soffitto compreso, con i mattoni e le “pignatte” finite a pezzi sul pavimento.

Il racconto

La pista

Intanto vanno avanti le indagini per far luce sullo spaventoso rogo al Parco di Molentargius di sabato notte: si indaga con la pista del dolo: il corpo forestale sta seguendo una traccia precisa per far luce su una vicenda che ha scosso tutti. Un raid incendiario che ha provocato danni gravssimi all’ambiente. «A mio parere», dice l’assessore all’Ambiente Tore Sanna, «il parco ha bisogno di un intervento veramente coordinato fra Regione e i quattro Comuni (Quartu, Quartucciu, Selargius e Cagliari) che lo compongono. Oggi l’ente Parco non è messo nelle condizioni di operare al meglio. Gli incendi sempre più devastanti si stanno ripetendo con una frequenza che preoccupa. Ecco perché va tutelato con mezzi davvero efficaci. Speriamo anche nella collaborazione della gente: chi sa parli».

