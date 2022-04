«La nostra non è una piazza di Serie B» 

«Quando è stata realizzata, poco più di vent’anni fa, questa era una delle più belle piazze di Sestu», racconta Roberto Farris, indicando la pavimentazione di piazza Madre Teresa, l’unica cosa che è sopravvissuta. «Ora non c’è più manco una panchina per sedersi», prosegue, «e se anche ce ne fossero, non ci sono gli alberi per fare ombra. Nei fatti è uno spazio non più utilizzabile, tanto che tutti siamo costretti a stare in piazza Gandhi, dove però ci sono anche le persone che portano i cani, i bambini che giocano, i ragazzi che si bevono le birre nelle panchine». Nei giorni scorsi, tanti anziani del quartiere stavano protestando per la decisione di lasciare quella piazza senza arredi.

Una era stata pensata per i bambini, l’altra per gli anziani. Una attrezzata con giochi, altalene, giostre e scivoli per i più piccoli, l’altra abbellita con una fontana assemblata con un mosaico di tasselli di vetro, lampioni e panchine. Ma l’idea originaria dei due spazi diversi ai margini di via Di Vittorio è pressoché naufragata: restano i giochi e le panchine sotto gli alberi di piazza Gandhi, mentre in piazza Madre Teresa di Calcutta è rimasta solo la pavimentazione.

Le proteste

«Quando è stata realizzata, poco più di vent’anni fa, questa era una delle più belle piazze di Sestu», racconta Roberto Farris, indicando la pavimentazione di piazza Madre Teresa, l’unica cosa che è sopravvissuta. «Ora non c’è più manco una panchina per sedersi», prosegue, «e se anche ce ne fossero, non ci sono gli alberi per fare ombra. Nei fatti è uno spazio non più utilizzabile, tanto che tutti siamo costretti a stare in piazza Gandhi, dove però ci sono anche le persone che portano i cani, i bambini che giocano, i ragazzi che si bevono le birre nelle panchine». Nei giorni scorsi, tanti anziani del quartiere stavano protestando per la decisione di lasciare quella piazza senza arredi.

I raid vandalici

A distruggere lo spazio che era stato pensato dall’allora assessore all’arredo urbano, Salvatore Pisu, sono stati i continui raid vandalici che hanno prima distrutto la fontana-mosaico, poi le panchine e i lampioni, infine divelto gli alberi. Alla fine il Comune sembra aver rinunciato a ripristinare, decidendo che quello spazio sarebbe rimasto vuoto, giusto con qualche pianta e qualche siepe, ma concentrando le attrezzature dall'altra parte della strada. Per l’appunto, piazza Gandhi.

Gli interventi

«Stiamo investendo parecchio in termini di riordino urbano», spiegano la sindaca Paola Secci ed il vice Massimiliano Bullita, «non ci sfugge il fatto che alcuni spazi andrebbero rivisti e, in alcuni casi, addirittura completati con illuminazione pubblica e arredo urbano, oltre alla rivisitazione del verde». E sulle due piazze? «Le due aree», conclude Bullita, «sono sotto la lente di ingrandimento dell'amministrazione per cui compatibilmente con le disponibilità finanziaria quanto prima contiamo di apportare delle migliorie». Oltre questo, fanno sapere dal Comune, l’assessora al verde pubblico Roberta Argiolas sta completando la pianificazione degli interventi incrementare il verde anche in altre piazze.

