La nonnina di 105 anni resta senza vaccino 

«A 105 anni nostra madre non ha ancora ricevuto il vaccino». Margherita Argiolas ha chiamato più volte la Asl e la Regione, ma non riesce a darsi pace. Sua mamma, Nunziata Piscedda, per tutti “tzia Nunziata”, è la donna più longeva di Sestu e, nonostante la fragilità dovuta dall’età e dai problemi di salute, non ha ancora ricevuto nemmeno la prima dose del siero anti-Covid.

Gli appelli nel vuoto

«Ci avevano chiamato per portarla alla Fiera di Cagliari per il vaccino», racconta la figlia, «ma non è stato possibile farlo. Ci sarebbe servita un’ambulanza per il trasporto, dunque ci hanno detto di aspettare che sarebbero venuti a farglielo a casa. Ma da quel momento nessuno più si è fatto sentire». La famiglia le ha provate tutte, telefonando a tutti i numeri indicati. «Nulla, non c’è verso», prosegue Margherita Argiolas, «ho anche contattato il suo medico curante che ci ha detto che verrebbe pure a farglielo, ma la dottoressa ha ribadito che a loro i vaccini non sono stati dati. Insomma, nostra madre è chiaramente una persona fragile, ma è ancora senza vaccino».

La nonnina più anziana

Nata il 6 ottobre 1915, Tzia Nunziata è la donna più anziana di Sestu. La sua famiglia è una delle più numerose e conosciute della città, anche perché al momento può contare su 30 nipoti e 29 pronipoti. Vedova di Edmondo Argiolas, la nonnina ultracentenaria è ancora lucidissima, anche se per via degli acciacchi legati all’età ora rimane quasi sempre a casa e non può spostarsi. Gode per fortuna ancora di un’ottima lucidità ed è circondata dall’affetto della numerosissima famiglia. «Abbiamo provato e riprovato», conclude la figlia, «ma nessuno ci sa dire nulla e non sappiamo né se né quando verranno a vaccinarla».

Un Hub a Sestu

Nei giorni scorsi, la sindaca Paola Secci aveva chiesto l’attivazione di un Hub per i vaccini anti Covid nel territorio di Sestu. Poco dopo l’Azienda per la tutela della salute (Ats) ha scritto a tutti i comuni dicendo che si potevano iniziare ad attivare per costituire ciascuno i propri punti per la vaccinazione. «Ho ricevuto la disponibilità di diversi medici di base volontari e delle associazioni di volontariato», aveva detto la sindaca, «Questo ci consentirebbe di dare una risposta adeguata soprattutto alle fasce più fragili della popolazione». Gli anziani e le persone con disabilità che vivono in città, purtroppo, hanno spesso difficoltà a raggiungere la Fiera di Cagliari o gli altri hub aperti nei centri vicini. Tra questi c'è, per l'appunto, anche tzia Nunziata che sta aspettando nella sua abitazione che vengano a farle il vaccino. «Stiamo dialogando con l’Ats per allestire il nostro Hub», conclude Paola Secci, «ma purtroppo non possiamo avere certezza sui tempi. Cerchiamo uno spazio adeguato da sottoporre al giudizio dell’Ats, così da accelerare i tempi». Impossibile prevedere quanto ci vorrà, dunque gli anziani che non si possono spostare, compresa la nonnina di 105 anni, dovranno attendere.

