La nonna della solidarietà 

A novantotto anni, con ago e filo, realizza piccoli lavori di stoffa per finanziare l’associazione che le ha consentito di superare una disabilità e rivivere il mare. Lei è Luigia Coraddu, originaria di Decimoputzu e, fin da bambina, coltiva le tecniche e i segreti dell’arte del cucito apprese dalla madre. Crescendo passa ai lavori agricoli, nelle campagne del paese, fino all’età di 22, quando va a nozze con Sisinio Siddu e si trasferisce a Carbonia. Dopo dieci anni, nel 1954, arriva a Iglesias.

La famiglia

Dopo il matrimonio smette di lavorare e si dedica esclusivamente alla famiglia, divenuta nel frattempo numerosa, con ben dieci figli da accudire. Donna energica e instancabile, con il volontariato vincenziano, si dedica alle opere caritatevoli nella chiesa di Valverde. Rimasta vedova nel 2000, e con l’avanzare dell’età, iniziano i problemi di deambulazione che la costringono su una carrozzina. Luigia non si arrende, e rispolvera l’arte appresa da bambina. Inizia così a cucire, aiutata anche da Bena, la figlia sessantunenne con cui vive da dieci anni, che precisa: «Con le sue mani abili riesce ancora a inserire il filo nell’ago». Anche durante la pandemia, costretta a vivere tra le quattro mura domestiche, la sua generosità ha varcato la soglia di casa: «Con mia madre abbiamo preparato moltissime mascherine di stoffa, per donarle in città - conclude Bena –. Ho ripreso a cucire per trascorrere il tempo», dice Luigia, sorridente, mentre mostra alcune delle sue creazioni natalizie donate all’Onlus “Le Rondini – Isola del cuore”, di Sant’Antioco, dove trascorre l’estate. Un’associazione nata per aiutare le persone affette da Sla e disabilità neuromotorie, attraverso le attività balneari dell’area marina di Maladroxia. «È la nonnina più anziana della nostra associazione - afferma la presidente Franca Boi – Una donna operosa e sempre disponibile, è la nostra volontaria onoraria».

Il bagno in mare

Per tanto tempo, per via della disabilità, ha dovuto rinunciare al piacere del mare. Grazie a questo sodalizio, che frequenta da tre anni, con l’aiuto delle volontarie, è anche riuscita a fare il bagno in mare. Perciò ha voluto ricambiare donando le sue preziose creazioni di stoffa, andate a ruba nella vendita di autofinanziamento dell’Onlus. Luigia, con la generosità che la distingue, conclude: «Mi piace cucire, e mi rende felice regalare i miei lavori».