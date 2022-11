La necropoli rivelata: popoli dall’Africa  nell’antica Villamar 

Nella campagna di scavi terminata lo scorso 14 ottobre, diretta dall’archeologa Elisa Pompianu e coadiuvata da un team di ricerca dell’Università di Sassari, sono venuti alla luce dei nuovi particolari. Il ritrovamento di una tomba con all’interno un adulto e tre quasi undicenni mette sotto i riflettori una possibile diversa percezione dei bambini-adolescenti nella società punica. «Considerando che sono stati seppelliti in momenti diversi, è possibile che morire più o meno alla stessa età potesse in qualche modo unire la loro sorte anche nell’aldilà», specifica l’archeologa. Ma quando questi venivano considerati adulti? Le considerazioni preliminari sono al vaglio degli archeologi: «In passato si iniziava a lavorare prima rispetto a oggi, e la vita adulta, che nella nostra epoca corrisponde alla maggiore età, poteva cominciare con il menarca nelle ragazze, e negli stessi anni per i ragazzi». Una teoria che trova supporto da un ritrovamento: un anello nel dito di un giovane sepolto. «Potrebbe essere indicatore di un ruolo sociale che a quell’età i ragazzini possedevano una dignità funeraria a cui corrispondeva una dignità sociale», spiega Pompianu.

Com’era Villamar se si torna indietro nel tempo di duemilacinquecento anni? Da qualche giorno è terminata la nona campagna di scavo nella famosa necropoli datata fine quarto secolo inizi secondo secolo avanti Cristo: il puzzle si sta completando e ciò permetterà di rispondere a questa domanda e tante altre domande sulla vita di queste antiche popolazioni. I dati sono stati raccolti da un’equipe multidisciplinare di studiosi che lavorano tra Sardegna e Spagna: saranno loro a dire com’era la società di quel tempo, i flussi migratori e lo stile di vita dalla popolazione, con usi e costumi.

Le novità

Nella campagna di scavi terminata lo scorso 14 ottobre, diretta dall’archeologa Elisa Pompianu e coadiuvata da un team di ricerca dell’Università di Sassari, sono venuti alla luce dei nuovi particolari. Il ritrovamento di una tomba con all’interno un adulto e tre quasi undicenni mette sotto i riflettori una possibile diversa percezione dei bambini-adolescenti nella società punica. «Considerando che sono stati seppelliti in momenti diversi, è possibile che morire più o meno alla stessa età potesse in qualche modo unire la loro sorte anche nell’aldilà», specifica l’archeologa. Ma quando questi venivano considerati adulti? Le considerazioni preliminari sono al vaglio degli archeologi: «In passato si iniziava a lavorare prima rispetto a oggi, e la vita adulta, che nella nostra epoca corrisponde alla maggiore età, poteva cominciare con il menarca nelle ragazze, e negli stessi anni per i ragazzi». Una teoria che trova supporto da un ritrovamento: un anello nel dito di un giovane sepolto. «Potrebbe essere indicatore di un ruolo sociale che a quell’età i ragazzini possedevano una dignità funeraria a cui corrispondeva una dignità sociale», spiega Pompianu.

I dati

Da Villamar a Barcellona: Clizia Murgia sta terminando il suo dottorato all’Universitat Autònoma del capoluogo catalano. Il suo studio antropologico mira alla ricostruzione del profilo biologico dei defunti, con età alla morte, sesso, patologie, sviluppo dei muscoli. Una serie di dati che concorrono alla ricostruzione delle caratteristiche di questa popolazione antica: «Questo è fondamentale per leggere tanti aspetti culturali, sociali ed economici degli abitanti di questo sito punico della Marmilla», sottolinea la studiosa. Grazie alle tante campagne di scavi, Murgia può contare su un numero significativo di scheletri: 110 quelli studiati, 43 appartengono a bambini. L’aspettativa di vita alla nascita era bassa. Circa sessant’anni invece l’età massima. Lo studio delle inserzioni muscolari indica che nelle donne sia gambe che braccia risultano sviluppate e questo è lo specchio di attività lavorative supplementari eseguite dal sesso femminile. Negli uomini invece solo le gambe sono ben sviluppate.

Le popolazioni

Tra i resti scheletrici c'è la prova della presenza di popolazioni che arrivavano dall’Africa, come è stato rilevato da studi sul Dna antico. Un progetto parallelo finanziato dalla fondazione Sardegna avrà come obiettivo la ricostruzione di due volti appartenuti a due donne, una nera e una bianca. È certo che l’immigrazione o la presenza di popolazioni africane, fosse in auge anche in età punica a Villamar. Le ricerche non si fermano e alcuni campioni di una tomba sono stati inclusi in un progetto internazionale sulle migrazioni antiche attraverso lo studio degli isotopi dell’idrogeno e azoto per capirne le abitudini alimentari. Ricostruzioni facciali e stili di vita rendono possibile attualizzare le realtà di una popolazione che potrebbe apparire lontanissima, ma già dall’antichità invece mostra storie di migrazioni e di popolazioni che si spostavano dalla terra d’origine per cercare fortuna o per dinamiche politiche ed economiche.

