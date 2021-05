La ‘ndrangheta mette radici in Sardegna 

L’elicottero della Guardia di finanza in volo, il fascio di luce che ricopre un palazzo della zona Sud di Alghero e un intero quartiere che si sveglia di soprassalto, alle cinque del mattino. Militari in azione anche a Cagliari, San Sperate e Oristano. È cominciata così “Platinum-Dia” in Sardegna, operazione coordinata dalla Direzione antimafia di Torino e che ha visto impegnati, su tutto il territorio nazionale (ma anche in Germania, Romania e Spagna) oltre 200 operatori della Dia e un centinaio di unità tra Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Il personaggio chiave è il collaboratore di giustizia Domenico Agresta, detto Micu McDonald, dalle cui dichiarazioni sono scaturiti tutti gli spunti investigativi. I particolari sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa nel Palazzo di Giustizia di Torino: 31 persone arrestate, ritenute affiliate alla ‘ndrangheta e attive in Piemonte, Calabria, Sardegna e Germania con un giro di narcotraffico internazionale. Sono invece 65 gli indagati a piede libero. Dieci i chili di cocaina sequestrati nell’Isola duranti le indagini.

L’operazione

In un blitz nella notte i carabinieri di Alghero hanno catturato sette persone, rintracciate dai militari nelle province di Sassari, Oristano e Cagliari. Si tratta di Domenico Giorgi, 39 anni, di Bovalino, già detenuto nel carcere di Alghero, Marinella Matta, 67 anni di Villasor, Valentina Murgia, 28 anni di Cagliari, Mario Piredda, 45 anni di Sassari, Ubaldo Piredda, 43 anni di Sassari, Stefano Sanna 29 anni di Cagliari e Vincenzo Smimmo, 42 anni di Alghero. Tra i sardi in manette pure Giorgia Fadda, 28 anni, e Roberto Schirru, 32 anni, di San Sperate, Pietro Parisi, 40 anni, di Alghero, Luciano Vacca, 47 anni, di Furtei. Poi Andrea Aurora, 30 anni, di Settimo Torinese, Domenico Aspromonte, 46 anni, di Volpiano, Fabio Cardella, 45 anni, di Piossasco, Piero Filippo Colacicco, 41 anni, di Volvera, Antonio Giorgi, 34 anni, e Giovanni Giorgi, 48 anni, di Bovalino, Antonio Giorgi, 30 anni, Domenico Giorgi, 57 anni, Francesco Giorgi, 53 anni e Iolanda Giorgi, 34 anni, di San Luca. Ancora, Sebastiano Giorgi, 47 anni, di San Luca, Valter Cesare Marvelli, 38 anni, di Rivalta di Torino, Domenico Napoli, 34 anni, di Caulonia, Giuseppe Romeo, 35 anni, di Locri, Sebastiano Signati, 44 anni, di Überlingen (Germania), Giuseppe Vazzana, 55 anni, di Chivasso e Mario Vazzana, 58 anni, di Volpiano. Traffico di cocaina, associazione per delinquere di tipo mafioso e riciclaggio i reati contestati.

Le infiltrazioni nell’Isola

Un duro colpo alla ‘ndrangheta che da qualche anno aveva scelto la Riviera del Corallo come quartier generale per un narcotraffico gestito da famiglie calabresi con l'aiuto della criminalità locale. L'organizzazione aveva messo radici ben salde in Sardegna e, ad Alghero, in particolare, un esponente della 'ndrina “Boviciani”, attiva nel territorio di Reggio Calabria, avrebbe trovato tempo e modo di rimettersi in affari, dal momento che stava scontando un periodo di detenzione nel carcere di via Vittorio Emanuele. Le ramificazioni nell’Isola arrivavano anche nel sud, a Cagliari e in particolare a San Sperate dove vivono altri indagati destinatari delle misure cautelari. Un’organizzazione capace di movimentare ingenti quantitativi di cocaina grazie a una rete capillare sul territorio: i soldi dei traffici venivano poi investiti in attività commerciali di vario tipo. Un giro d’affati milionario. E la Sardegna ancora una volta rappresentava una meta ambita: durante le indagini sono stati sequestrati alcuni carichi di cocaina e sono stati osservati dai carabinieri diverse cessioni di droga. Tra oggi e domani gli indagati (alcuni sono difesi dagli avvocati Marco Lisu e Marco Fausto Piras) verranno interrogati.

