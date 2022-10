La nautica può riprendere il largo 

La nautica a Baccasara recita un ruolo da leader sulla scena territoriale. Con l’arrivo degli investitori toscani, che hanno rilevato il compendio industriale un tempo griffato Primatist, il settore si candida ai vertici della piramide finanziaria in Ogliastra. Con i suoi 450 addetti, tra personale diretto e indiretto, destinati a sfondare il muro dei 500 con le future attività annunciate dalla società Polo Nautico Viareggio, il movimento è in piena salute su tutti i fronti: produzione, export, mercato domestico e leasing. Dopo i difficili anni di crisi e di stasi del comparto, successivi al 2008, i dati di mercato che emergono indicano un significativo incremento del fatturato globale. Tra le mansioni prevalenti quelle di resinatori, carrozzieri e montatori. Il livello di inquadramento medio prevalente è il terzo, con retribuzione lorda base di 1.684,87 euro per 26 giorni di lavoro. Il contratto maggiormente applicato dalle imprese è quello metalmeccanico della piccola industria.

Nuove prospettive

Tra gli organici delle società del settore, oltre alla classe operaia e artigianale, figurano anche qualifiche superiori come ingegneri e personale impiegatizio, oltre a uno stuolo di apprendisti. L’investimento della società Polo Nautico Viareggio, che ha acquistato il capannone ex Primatist a 3,42 milioni di euro, annuncia prospettive di crescita con conseguente impennata degli indicatori economici, che in Ogliastra faticano a sollevarsi dagli ultimi posti su scala nazionale. Lo sbarco della società toscana, che ha tra i suoi partner Sanlorenzo e Fratelli Rossi, produttori di yatch extralusso, è stata salutata con favore dalla classe politica locale e dai sindacati. Si unisce al coro anche Luciano Balloi, 52 anni, amministratore della B-Metal che, negli ultimi anni, ha tenuto vivo il distretto nautico arruolando oltre 140 dipendenti. «I nuovi imprenditori porteranno innovazione e nuove assunzioni. Se una società come la loro ha deciso di investire qui da noi avrà preliminarmente elaborato un business plan. A noi fa piacere che arrivi un’azienda di quelle dimensioni a cui porgiamo i migliori auguri, con la speranza che rispettino il territorio, perché in passato è successo che qualcuno non l’ha fatto».

Urge formazione

Baccasara è pronta ad accogliere i nuovi investirori ma per irrobustire i numeri occupazionali occorre saldare l’asse tra aziende e formazione. Saldatori, meccanici, carpentieri, tubisti, falegnami, carrozzieri e resinatori. Sono le figure professionali specializzate maggiormente introvabili. «La zona - spiega Rocco Meloni (70), vicepresidente del Consorzio industriale e titolare di una scuola di formazione - si farà trovare pronta predisponendo un piano di sistema complementare agli investimenti produttivi che la società intenderà realizzare. Il territorio è in condizioni di offrire massimo supporto e rafforzare l’idea di impresa degli investitori. La formazione andrà costruita su misura per le esigenze della nautica ogliastrina».