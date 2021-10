La nautica è rimasta senza braccia 

Saldatori, meccanici, carpentieri, tubisti, falegnami, carrozzieri e resinatori. Sono le figure professionali specializzate maggiormente introvabili, quelle che le imprese cercano e non rintracciano sul posto neppure con il lanternino. Metalmeccanica e nautica hanno nel motore carburante che produce buste paga, ma l’attualità racconta di una cronica carenza di profili professionali con alte competenze da inserire nei quadri aziendali.

La vivacità del mercato nautico, in ripresa dopo la paralisi quasi totale provocata dalla pandemia, non corrisponde ad altrettanta disponibilità di risorse umane sul territorio che vanta i più bassi indicatori economici d’Italia. Chi a Baccasara produce gioielli del mare non ama essere inquadrato come erede di Azimut, che da queste parti è stato un sogno sopito in fase embrionale, più di dieci anni fa. Qui la nautica la fanno pochi imprenditori che aguzzano l’ingegno divincolandosi in un ginepraio di handicap infrastrutturali, ma in alcuni casi la crescita è rallentata proprio dalla mancanza di alte professionalità.

Gli interventi

«Nel settore nautico - afferma Luciano Balloi, 50 anni, amministratore della B-Metal di Tortolì - mancano falegnami, carrozzieri e resinatori, mentre nella sfera metalmeccanica non si trovano saldatori, meccanici e carpentieri specializzati. Dovremmo capire se c’è la possibilità di accedere a corsi di formazione con agevolazioni della Regione».

L’ultimo gioiellino realizzato nel ventre del capannone industriale di Baccasara è stato caricato su un cargo meno di due settimane fa. All’alba dell’estate sono partiti per Ancona due scafi da 42 e 37 metri. Pesavano 62 e 52 tonnellate. Numeri ambiziosi per un polo che ha galoppato con la sola forza del privato. Rocco Meloni (69), patron dell’agenzia formativa accreditata Rm servizi e vicepresidente del Consorzio industriale, conosce il mercato del lavoro e le sue criticità. «È un sistema che va riformato, oggi esistono dinamiche di mercato difficili da controllare. Sarebbe importante fare formazione in funzione di chi deve assumere. Faccio un esempio: se un’azienda del settore nautico acquisisce una commessa e deve assumere dieci resinatori a quel punto un giovane può anche autofinanziarsi il corso. Però dietro c’è una certezza di impiego, non un tuffo nel vuoto. È necessario un confronto con la Regione».