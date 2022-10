Il blue sfuma nel green, la nautica del futuro è sostenibile ma per raggiungere la nuova frontiera dell'economia del mare, coniugando ambiente, sviluppo economico e ottimale investimento dei fondi dedicati, bisogna disancorarla dai corpi morti che le impediscono di prendere il largo. È il focus del convegno “The blue economy goes green. Ri-pensare la nautica”, organizzato, ieri a Olbia, dal Centro regionale di Programmazione - Autorità di gestione del Por Fesr Sardegna 2014-2020, con l’obiettivo di far convergere imprenditori e istituzioni sulle opportunità di sviluppo del settore, prima della stesura della prossima programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027, di cui saranno date alcune anticipazioni questa mattina a Olbia.

L’obiettivo

«Settore trainante della nostra economia e per lo sviluppo dell'isola, per pensare alla nautica in prospettiva futura, dobbiamo, prima di tutto, individuare esigenze e difficoltà che incontrano le imprese, cercare di interpretare la direzione del mercato e agire perché la Sardegna possa candidarsi a essere leader internazionale del settore, considerato che nell’Isola ricade il 75 per cento del flusso mondiale dei giga yacht», ha detto l’assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino, che ha lanciato l’istituzione di un tavolo di lavoro con operatori e imprese per mappare le criticità del settore e capire come canalizzare i cospicui finanziamenti comunitari dedicati. La sfida è aperta, i soldi sono in arrivo ma secondo il direttore del Centro regionale di gestione Fesr, Massimo Temussi, «per ripensare la nautica in termini evolutivi bisogna guardare oltre, verso le opportunità che l’innovazione, primo obiettivo del Fesr, sta proponendo e anticipare i tempi prima dell’approvazione della programmazione». E, soprattutto, bisogna rimboccarsi le maniche, ha aggiunto Temussi, «perché, nonostante quest'anno in Sardegna si sia raggiunto il numero record di quattromila mega yacht presenti nei mari sardi, la ricaduta della nautica sul Prodotto interno lordo dell’Isola rappresenta ancora una percentuale troppo bassa».

Stop burocrazia

Ma, per far planare la nautica nel futuro, è necessario snellire normative e burocrazia e individuare percorsi veloci tra pubblico e privato, pena lo spreco delle risorse. A porre la questione il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi: «Molti operatori che vogliono realizzare i loro progetti si scontrano con la burocrazia: spero che Governo, Regione riescano a modificare l’applicazione delle leggi, come accade in altri Paesi europei. Altrimenti si allenta la realizzazione delle infrastrutture indispensabili per i servizi che la nautica del futuro richiede».