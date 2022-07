La nautica cresce e diventa una scuola 

Potenziamento dell’Istituto nautico di La Maddalena e valorizzazione, sotto il profilo formativo, di tutti i distretti nautici della Regione tra i progetti dell’assessorato, in sintonia con l’Agenzia regionale per il lavoro. «La nautica in Sardegna è in forte crescita e ha necessita di governo, risorse e risposte» dice la direttrice di Aspal, Maika Aversano. «Dobbiamo creare un’economia solida attraverso la formazione di un capitale umano adeguato alle richieste di mercato». La Gallura si candida a guidare un sistema regionale, Olbia città strategica dell’attività di formazione nautica e sul mare: i dati di Unioncamere la individuano come il territorio trainante per l’Isola, la prima Fiera nautica della Sardegna ha sancito il successo: oltre il 60 per dei posti barca della Regione e 62 aziende del settore nautica e cantieristica nel distretto produttivo del Cipnes.

A conclusione del progetto Interreg-Mare, il convegno “Programmare la formazione per lo sviluppo e l’occupazione verso il distretto di eccellenza della nautica in Sardegna” punta dritto su un polo di eccellenza della formazione nautica, trait-d’union tra esigenze di territori e imprenditori. «L’economia del mare è un segmento che seguiamo in tutte le nostre competenze, sia sotto il profilo dell’occupazione e sia sotto quello della formazione, con una grande attenzione alla qualificazione delle professionalità – sottolinea l’assessora al lavoro Alessandra Zedda, in apertura dei lavori – in particolare di quelle legate alla nautica, un volano fondamentale».

La nautica sta incidendo in profondità sui territori dell’Isola; dalle città portuali ai piccoli centri turistici, il comparto produttivo muove professionalità e competenze ben oltre l’estate. Intorno a cantieristica, turismo nautico e, ora, blue economy, il futuro dell’economia del mare fa rima con formazione: per “costruire” esperti di transizione energetica degli yacht e di nuovi materiali, ad esempio, ma anche ormeggiatori poliglotti o verniciatori “digitali”.

La nautica sta incidendo in profondità sui territori dell’Isola; dalle città portuali ai piccoli centri turistici, il comparto produttivo muove professionalità e competenze ben oltre l’estate. Intorno a cantieristica, turismo nautico e, ora, blue economy, il futuro dell’economia del mare fa rima con formazione: per “costruire” esperti di transizione energetica degli yacht e di nuovi materiali, ad esempio, ma anche ormeggiatori poliglotti o verniciatori “digitali”.

A conclusione del progetto Interreg-Mare, il convegno “Programmare la formazione per lo sviluppo e l’occupazione verso il distretto di eccellenza della nautica in Sardegna” punta dritto su un polo di eccellenza della formazione nautica, trait-d’union tra esigenze di territori e imprenditori. «L’economia del mare è un segmento che seguiamo in tutte le nostre competenze, sia sotto il profilo dell’occupazione e sia sotto quello della formazione, con una grande attenzione alla qualificazione delle professionalità – sottolinea l’assessora al lavoro Alessandra Zedda, in apertura dei lavori – in particolare di quelle legate alla nautica, un volano fondamentale».

Olbia città strategica

Potenziamento dell’Istituto nautico di La Maddalena e valorizzazione, sotto il profilo formativo, di tutti i distretti nautici della Regione tra i progetti dell’assessorato, in sintonia con l’Agenzia regionale per il lavoro. «La nautica in Sardegna è in forte crescita e ha necessita di governo, risorse e risposte» dice la direttrice di Aspal, Maika Aversano. «Dobbiamo creare un’economia solida attraverso la formazione di un capitale umano adeguato alle richieste di mercato». La Gallura si candida a guidare un sistema regionale, Olbia città strategica dell’attività di formazione nautica e sul mare: i dati di Unioncamere la individuano come il territorio trainante per l’Isola, la prima Fiera nautica della Sardegna ha sancito il successo: oltre il 60 per dei posti barca della Regione e 62 aziende del settore nautica e cantieristica nel distretto produttivo del Cipnes.

Il modello

«Declinando i dati viene fuori un polo che ha un’attrazione molto forte» sintetizza Antonio Usai, docente universitario di Marketing e moderatore dell’incontro. «Ma se dobbiamo diventare eccellenza a chi ci dobbiamo ispirare? Gli esempi di Cipro, Francia o della Grecia, che abbiamo ascoltato oggi, ci insegnano che grazie a una visione evoluta possiamo diventare performanti. Da Navigo, player del refitting a livello internazionale, abbiamo capito che le competenze sono un fenomeno in costante evoluzione». Seduti alla tavola rotonda gli stakeholders chiamati all’impresa: Assonautica, Confindustria, Cipnes, Università di Cagliari e Sassari. «Tra i protagonisti della formazione di eccellenza anche gli Its – ha detto Salvo Manca, vicepresidente della Fondazione- i nuovi Its Academy, come da riforma, forniranno livelli di studio elevati, per professionisti sempre più competitivi sul piano internazionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata