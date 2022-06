«La musica va rispettata»Jurman processa i talent 

«La musica dev’essere rispettata. Non si può giocare con le canzoni, anche se chi lo fa è un talento, cambiando le parole, il tutto avvallato da persone che ricoprono il ruolo di professori ma che sul piano della didattica artistico-musicale non hanno competenza. In Italia l’opinione è diventata realtà, ed è pericoloso, perché trasmette messaggi errati al pubblico, spesso per scopi e interessi personali» .

«Per me è un ritorno al Bflat dopo l’esperienza pre pandemia e a Cagliari, che mi ha fatto sentire a casa fin dalla prima volta, a metà degli anni ’90, molto gradito: saranno due serate a base di soul music and jazz con brani storici, per fare capire al pubblico che la musica non ha età», aggiunge l’ex vocal coach di “Amici”, classe ’67, folgorato a 8 anni da Ray Charles («Il mio primo concerto», dice), in attività da 40 e un curriculum che vanta collaborazioni con i “big” della scena internazionale. «Saranno brani arrangiati ad hoc», sottolinea Jurman, impegnato nella realizzazione del nuovo album di inediti, «ma sempre nel rispetto degli originali».

Per il Poetto, che anni fa gli ispirò “Ogni notte”, Luca Jurman non avrà tempo. «Saremo troppo impegnati con le date per pensare al mare», spiega il musicista, cantautore, arrangiatore, produttore e insegnante di musica, al Bflat di Cagliari (via del Pozzetto) venerdì e sabato in trio con Federico Malaman al basso e Daniele Russo alla batteria.

La polemica partita da un suo post su Facebook ha toccato tutti i talent, non solo “Amici”: il messaggio?

«La musica dev’essere rispettata. Non si può giocare con le canzoni, anche se chi lo fa è un talento, cambiando le parole, il tutto avvallato da persone che ricoprono il ruolo di professori ma che sul piano della didattica artistico-musicale non hanno competenza. In Italia l’opinione è diventata realtà, ed è pericoloso, perché trasmette messaggi errati al pubblico, spesso per scopi e interessi personali» .

Quanto le pesa essere riconosciuto per “Amici”?

«Più che altro ci rimango male. Mi infastidisce che la televisione non descriva bene le persone che lavorano in certe trasmissioni: è come se ci fosse un azzeramento delle carriere. Non è che sono qualcuno perché ho fatto la tv: forse è vero il contrario, che mi hanno chiamato perché sono qualcuno. Non per tirarmela, ma ho debuttato a 13 anni sulla scena jazz, e sono stato il direttore artistico e arrangiatore musicale del tour mondiale di Laura Pausini “The best of” nei primi anni 2000: “Amici” è arrivato molto dopo. E in tv c’ero dagli anni ’90, con programmi come il “Festivalbar” e “Un disco per l’estate”».

I talent hanno ancora un senso?

«Il problema è il post: tolti i vari Marco Carta, Valerio Scanu e Alessandra Amoroso, molti dei ragazzi con cui ho lavorato dopo “Amici” sono scomparsi. Ad alcuni ho offerto borse di studio, ma niente: purtroppo sono una persona scomoda, perché ho lavorato a 400 album, con artisti come Pausini, Eros Ramazzotti e Phil Collins, e con le case discografiche, e magari questo è un problema per le aziende. Anche se poi la decisione finale spetta agli artisti».

Un nome su cui scommettere?

«Smokie Norful, che fa gospel piano-voce: in 3 minuti di esibizione riesce a comunicare tutto il senso della musica».

