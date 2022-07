La musica per combattere l’Alzheimer 

Ma si punta anche sui laboratori di lettura con i bambini. Per ora c’è una collaborazione con il festival Tuttestorie, e dal prossimo anno scolastico si parte con un progetto che coinvolge i piccoli alunni di alcune scuole selargine: letture di fiabe sulla figura del nonno, con tanto di animazione del racconto che vedrà come protagonisti gli anziani del centro e i bambini.

Ora le terapie e l’intrattenimento di operatori sanitari ed educatori del centro selargino sono proiettati verso il post Covid. “Con le dovute attenzioni perché purtroppo il virus non è sparito», sottolinea Pusceddu. «In questi due anni abbiamo comunque garantito le attività per i nostri ospiti, senza interruzioni nonostante le paure e i contagi che dilagavano ovunque». Laboratori di cucina e cucito - apprezzati anche dagli uomini - ma soprattutto tanta musica che non deve mai mancare nella terapia quotidiana. «Ormai conosciamo il repertorio di ciascuno di loro», racconta Malgarise, «sentire le canzoni di un tempo risveglia la loro memoria autobiografica, e c’è anche chi si scatena nelle danze oltre che nel canto». E le richieste sono tante, anche perché la fascia d’età va dai 68 ai 96 anni. «Il novantenne preferisce Modugno, i settantenni chiedono il rock and roll», dice la coordinatrice del centro don Orione.

Feste con musica e balli per tenere viva la memoria e cercare di frenare la malattia. Modugno, gli intramontabili Ricchi e poveri, ma anche tanto rock richiesto dai settantenni. «L’animazione musicale è la terapia migliore, stimola i ricordi e aiuta a stare meglio», spiega Marta Malgarise, coordinatrice del centro diurno don Orione che ogni giorno ospita oltre quaranta anziani affetti da Alzheimer e demenza senile. «Cerchiamo di garantire anche un supporto psicologico alle famiglie che dopo la pandemia sono decisamente più fragili», aggiunge il responsabile della struttura di via Custoza, Alessandro Pusceddu.

Cucina e cucito

Il peso della malattia

E se da un lato si cerca di rendere speciale ogni singolo giorno degli ospiti del centro, dall’altro c’è il dolore delle famiglie da non trascurare. Mogli, mariti, figli, che spesso non reggono il peso di quella malattia che trasforma le persone. «Dopo la pandemia sono più fragili, alcuni hanno anche scelto l’inserimento in struttura perché non riescono a gestire la situazione a casa. Per questo abbiamo attivato uno sportello psicologico per le famiglie di chi soffre di demenza, con l’obiettivo di supportarli e creare rete fra loro», spiega Malgarise. Dopo il Covid si cercherà di portare avanti anche il progetto per trasformare Selargius in una comunità amica delle persone con demenza, in collaborazione con Comune e Asl.

