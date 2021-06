La movida riparte in versione sexy 

La movida torna ad animare le serate sulla costa. Nel tardo pomeriggio i tavolini e i dehor dei bar sono pieni, mentre la sera i chioschi vengono presi d’assalto dai giovani che festeggiano il ritorno alla (quasi) normalità. Sognando, in parte, la rievocazione degli anni d’oro del divertimento, il pioniere del settore Giancarlo Serra, 71 anni, di Lotzorai, riapre il Bob Dylan. Nella sua nuova vita si chiamerà Burlesque, una sexy disco dove, anche a causa delle limitazioni anti-contagio, non si ballerà in pista come nella migliore delle tradizioni ma gli ospiti troveranno un format tutto nuovo, tra spettacoli live, musica, drink e nuove modalità di intrattenimento.

La rinascita

Giancarlo Serra è imprenditore che insegue la sfida. Dopo essersi pentito di aver organizzato Erotica tour, la rassegna della discordia che suscitò aspre polemiche nell’estate del 1999 al Gazebo Dancing, l’ex sindaco di Lotzorai rilancia: «È come ripartire da zero e tutti dobbiamo essere attenti a rispettare le prescrizioni. Mi rimetto in gioco per promuovere la nuova movida del dopo Covid. La scorsa estate le discoteche erano salite sul banco d’accusa per la ripresa dei contagi: la discoteca è sempre l’ultimo anello. Non è nei locali notturni che proliferano i contagi. Al Burlesque sarà tutta un’altra musica rispetto al passato: addio musica house, techno e commerciale. Non ci sarà il ballo di massa, bensì spettacoli di arte varia, perché la gente è più propensa a guardare stando seduta sul divanetto».

Gli operatori

Domani sera all’Acquachiara di Porto Frailis sarà ospite Sandro Murru, uno dei deejay più noti del panorama regionale e nazionale. «Vogliamo dare un segnale di ripresa. In attesa di tornare alla normalità e del Green Pass - dice il titolare del locale, Michele Fanni (29) - l’unica opportunità sono i dj-set con i clienti che restano seduti ad ascoltare musica. Abbiamo recepito dalla clientela l’esigenza di divertimento dopo un anno di pandemia». Sandro Murru, trent’anni di vita in consolle, ha reinventato la formula dell’intrattenimento: «Sfrutto tutta l’esperienza della mia carriera, per animare serate in cui i clienti possono stare seduti in sicurezza, mangiare, sorseggiare un drink e allo stesso tempo divertirsi». (ro.se.)

