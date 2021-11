La Monteponi Settebellezze 

Sette vittorie nelle prime sette gare, miglior attacco e difesa del campionato (15 gol fatti e solo 2 subiti) ed un solco di già 8 punti scavato sulla seconda in classifica, quel Villasimius già sconfitto tra le mura amiche dello stadio di via Valverde: per la Monteponi Iglesias è un momento d’oro che, inevitabili scongiuri a parte, autorizza a sognare quel ritorno in Eccellenza che manca ormai da 15 anni e magari anche a porre le basi per la Serie D dove ha già militato a lungo fin dagli Anni Cinquanta.

Il patron

Presto, forse, per i voli pindarici ma quanto visto finora nella Promozione A consente di pensare in grande e fa sbilanciare anche il patron Giorgio Ciccu: «A piccoli passi ma puntiamo a vincere il campionato. Iglesias, per il suo blasone e la sua storia sportiva, lo merita. Abbiamo costruito un ambiente compatto nel quale tutti remano dalla stessa parte. Non dimentico poi un allenatore come Alessandro Cuccu sul quale nessuno avrebbe scommesso e che invece sta facendo bene».

La città

Il momento d’oro della squadra entusiasma anche il sindaco Mauro Usai che in passato ha militato nelle giovanili dei rossoblù: «C’è grande entusiasmo e ci voleva dopo il lungo periodo di crisi dello sport a causa della pandemia. I meriti sono da attribuire a squadra, giocatori e ad una dirigenza che investe con passione onorando la città e i suoi tifosi». Una difesa quasi impenetrabile, centrocampo robusto, fuoriquota di gran qualità e la vena in attacco dei vari Fanni, Marci, Piras e Suella sono la chiave del momento magico. «È una squadra appositamente costruita per il salto di categoria - concorda il tecnico Alessandro Cuccu - con un organico che non sfigurerebbe nemmeno in Eccellenza. I ragazzi devono ancora crescere, per ora giochiamo con un 4-4-2 che ci dà stabilità anche se il modulo migliore sarebbe un 4-3-3 o un 4-3-1-2 con Marci a giocare la tra le linee». Secondo lo stesso capitano Angelo Marci Villasimius, Pro Sigma ed Atletico Cagliari sono le rivali più accreditate: «Ma guardiamo soprattutto a noi stessi: dobbiamo ancora migliorare l’intesa in campo anche se con un ottimo mister come Alessandro Cuccu ed un preparatore atletico come l’ex Cagliari Giancarlo Ibba ci sono tutti i presupposti per far benissimo». Lo pensa anche Nino Falchi, 83 anni, totem della Monteponi e del calcio isolano con oltre 500 reti segnate e 18 trofei in bacheca: «Squadra forte, con un gioco maschio e ben messa in campo: questo potrebbe essere l’anno buono».