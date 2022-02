La Monteponi se ne va 

GONNOSFANADIGA 0

MONTEPONI 2

Gonnosfanadiga (4-3-3) : F. Uccheddu, Tocco (45’ st Diana), Meloni, Concu, Carta (21’ st Loi), Pilloni, Canargiu, Guindo, Pinna, Abis (37’ st R. Uccheddu), Tomasi. In panchina Sogus, Concas, G. Piras, Fois, Massa. Allenatore Cherchi.

Monteponi (4-3-3) : Toro, Sirigu, F. Cuccu (24’ st Bratzu), Lepore, Porcu, Mancusi, Fantasia (21’ st Fenu), Ezeadi (32’ st Ariu), Suella, Marci, Fanni. In panchina D. Piras, Biancu, Todde, Da. Piras, Filippi, Doneddu. Allenatore A. Cuccu.

Arbitro : Marcato di Cagliari.

Reti : 30’ pt Lepore, 11’ st Marci.

Note : ammoniti Canargiu, Concu, Pilloni, F. Cuccu, Sirigu, Marci, Fantasia, Fanni. Recupero 0’ pt, 4’ st. Angoli 5-5. Spettatori 100.

GONNOSFANADIGA. La capolista se ne va. La Monteponi espugna anche il comunale di Gonnosfanadiga, per 2 a 0, e si porta a + 12 dal Villasimius, bloccato in casa dall’Andromeda (0-0) nell’anticipo di sabato. Nonostante manchino ancora nove turni al termine del campionato, il Monteponi ha praticamente un piede in Eccellenza. I minerari hanno disputato l’ennesima prestazione di livello, seppure contro un Gonnos ostico. Preoccupa, però, la classifica dei biancoverdi, in piena in zona playout ma con una gara in meno.

Il match

La prima vera occasione è del Gonnos, al 24’: Canargiu vede il taglio in area di Pinna che, davanti a Toro, sbaglia incredibilmente. Al 30’ i minerari passano in vantaggio con Lepore, dagli sviluppi di un corner. La Monteponi sfiora il raddoppio con Fantasia, prima su punizione al 36’, poi da calcio d’angolo al 43’. Da segnalare un intervento di Toro su un colpo di testa di Tomasi. Nella ripresa la capolista esce fuori. Prima colpisce un palo con Lepore, al 5’, poi trova il 2 a 0 con Marci, al 10’. I minerari gestiscono e cercano il tris, ma il Gonnos regge e rischia di riaprire la gara al 44’ con Pinna.

