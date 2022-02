la Monteponi sa soffrire 

Monteponi 2

Andromeda 1

Monteponi Iglesias (4-3-3) : Toro, Sirigu, F. Cuccu, Lepore, Porcu, Mancusi, Fantasia (36’ st Bratzu), Ezeadi (41’ st Ariu), Suella (28’ st Fenu), Marci, Fanni. In panchina D. Piras I, Biancu, Chessa, D. Piras II, Filippi, Todde. Allenatore Cuccu.

Andromeda (4-3-3) : A. Cuccu, Massa, Luciano (38’ st Locci), Asunis, S. Boi, Casti (40’ st Etzi), Addis, Anedda (35’ st Cannas), Lonis, Olla (31’ st Congiu), Porru. In panchina Fortini, Erriu, D. Boi, Cordeddu, Murgia. Allenatore Casula.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : nel primo tempo 27’ Fanni, 41’ Porru, nel secondo tempo 33’ st Fanni.

Note : espulsi l’allenatore Casula e Mancusi (rosso diretto per proteste a entrambi); ammoniti Addis, Anedda, Suella, Asunis, Porru, Bratzu; recupero 1’ pt - 7’ st; spettatori 90.

Iglesias. Vittoria sofferta per la capolista che non è riuscita a chiudere la gara (ottima la prova del baby portiere ospite Cuccu) e nel finale ha anche rischiato di essere raggiunta. Tanti i meriti di un’Andromeda che ha giocato 90’ a viso aperto, ha colto un palo e nel finale è andata vicinissima al pareggio.

Cronaca

Ritmi alti già in avvio con Marci che al 12’ scalda le mani a Cuccu. La replica di Addis è alta mentre Cuccu deve murare Fantasia lanciato a rete. Al 27’ Fanni calcia una magistrale punizione tagliata dal limite e porta in vantaggio i suoi. Dopo un’altra percussione sfortunata di Fantasia l’Andromeda, a sorpresa, pareggia: un lancio dalle retrovie premia Porru che indovina un preciso lob mancino su Toro fuori dai pali.

Ripresa

Cuccu si oppone a Fanni poi al 9’ compie un autentico miracolo per respingere una testata di Suella a colpo sicuro. Su sponda opposta Lonis costringe Toro alla respinta in volo poi coglie il palo dopo una rimessa laterale. Al 18’ Cuccu para ancora su Fantasia ma al 33’ può solo sfiorare il penalty di Fanni concesso per un ingenuo fallo di Luciano su Fenu che provava la rovesciata. In svantaggio, l’11 di Siurgus Donigala non si arrende: al 43’ conclusione di poco a lato da parte di Cannas e al 50’ occasionissima per il capitano Boi che si ritrova la palla sul destro a pochi metri da Toro ma spara alto. La capolista mantiene 10 punti di vantaggio sul Villasimius.

