La Monteponi di forza  

Monteponi (4-3-3) : Toro, Cuccu, Brotzu, Lepore, Porcu, Mancusi, Ezeadi, Ariu, Suella (Piras 48’ st), Fanni, Fenu (Filippi 26’ st). In panchina Piras, Biancu, Doneddu, Piga, Todde, Marci, Pintus. Allenatore Cuccu.

Selargius (4-3-3) : Secchi, Atzori (Piras 12’ st), Salis, Zara, De Vita (Pisano 17’ st), Pancotto, Testa (Milia 21’ st), Mainas (Mamadu 27’ st), Porru, N. Piras, Murgia (Virdis 34’ st). In panchina Angioni, Bandinu, Cordone, Argiolas, Sculco. Allenatore Giordano.

selargius 0

monteponi 1

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : nel secondo tempo Fanni al 2’.

Note : ammoniti Murgia, Zara, Pancotto, Salis, N. Piras, Porru.

Settimo. Prova di forza della capolista Monteponi che va a vincere in un campo difficile come quello del Selargius. Primo tempo bloccato anche a causa di un campo pesante legato alle condizioni meteo avverse che creane non tantissime emozioni nella prima metà di gioco.

Ripresa e scintille

Secondo tempo che inizia subito con le scintille grazie a un magnifico gol da fuori area del giocatore simbolo della capolista, il numero 10 Silvio Fanni, che con un bolide dal limite insacca all’incrocio dei pali battendo un incolpevole Secchi, sbloccando cosi il risultato. Il Selargius cerca di reagire e l’occasione arriva con Federico Porru al 30’st che con un tiro cross dalla sinistra trova il palo interno con un salvataggio miracoloso del portiere di Toro.

Tensione

Partita che si incattivisce e costringe l’arbitro ad alcune ammonizioni consecutive. Finale con il Monteponi che rischia poco e amministra il gol di vantaggio, sfiorando addirittura il gol del raddoppio in diverse occasioni. Gli iglesienti restano in vetta con una buona prova, confermando di essere la favorita. Per il Selargius prova discreta.

