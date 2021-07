La montagna si sposta verso il mare 

Finora nel 2021 a Villanova Strisaili sono nati 6 bambini. Zero a Villagrande. Nella frazione la cicogna vola di più rispetto al Comune matrice, un fatto che accentua lo spopolamento dai centri di montagna, fenomeno che appare ormai irreversibile. Che tutta l’Ogliastra continui a svuotarsi lo confermano gli ultimi dati statistici: in cinque anni sono stati persi 1.421 residenti. Una flessione del 2,54 per cento in un territorio che conta 54.587 persone registrate negli uffici anagrafe dei 22 Comuni. Al primo gennaio del 2016 ne figuravano 56.008. Soltanto 5 paesi segnano una tendenza positiva: Tortolì, Tertenia, Girasole, Loceri e Cardedu. Il fenomeno dello spopolamento è più marcato a Lanusei, Villagrande e Perdasdefogu.

Il caso

Dal primo gennaio a oggi a Villanova Strisaili si sono registrate 6 nascite. Altri 2 bimbi sono in arrivo. Sebbene il record del 2016, quando nacquero 11 bambini, resti irraggiungibile (almeno per quest’anno), la frazione cresce a discapito di Villagrande dove, invece, è alto il rischio di concludere l’anno senza nuovi nati. Sono 4 i fagottini pronti a venire al mondo, ma per tutti l’appuntamento è per fine dicembre ed è dunque verosimile che nascano nel 2022. Ma al di là della conta più spicciola, dai dati statistici attuali emerge una decrescita marcata. «È un fenomeno molto preoccupante», ammette il sindaco, Alessio Seoni, 47 anni. «La nostra comunità - spiega - soffre parecchio la vicinanza con Tortolì, dove la colonia di villagrandesi è nettamente superiore alle 1.000 unità. Sono tante le coppie, sia adulti che giovani, che scelgono di trasferirsi nella cittadina».

In aumento

Cardedu è il centro che ha beneficiato del più alto incremento demografico (+6 per cento) negli ultimi 5 anni: si è passati da 1.892 a 2.006 residenti. A Tortolì risultano 11.075 residenti, +11 rispetto al primo gennaio di cinque anni fa. Soffia un vento di crescita anche a Tertenia con i suoi 3.919 residenti: qui l’incremento dal 2016 a oggi è stato di 31 unità. A Girasole la popolazione è passata da 1.275 a 1.304 residenti, mentre a Loceri si segna un +27, da 1.276 a 1.303. A Lanusei hanno perso 240 residenti in 5 anni, 226 in meno anche a Villagrande e 180 a Perdasdefogu. Calo a tre cifre anche ad Arzana dove si contano 146 residenti in meno. Stessa tendenza anche a Baunei (117), Ilbono (113), Ussassai (491) persone, Bari Sardo (3.955, -20), Elini (553, -11), Jerzu (3.138, -21) e Lotzorai (2.186, -21). A Osini sono i 742 residenti (-64), Triei (-37, oggi 1.087 residenti), Ulassai (-70, 1.395) e Urzulei (-86, 1174) A Talana si contano 76 residenti in meno rispetto al 2016: oggi sono 976.

