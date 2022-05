La moda è questione di tradizione E così il passato diventa futuro 

Questo mondo di colori tutti da riscoprire rivive nella sfilata che l’agenzia cagliaritana Venus Dea ha organizzato questa sera dalle 19 a Palazzo Bacaredda nella scalinata del Municipio di Cagliari, per celebrare la moda della tradizione cagliaritana, rivisitata in chiave moderna. Per sorprendere il pubblico portandolo quasi indietro nel tempo e facendogli riscoprire la bellezza.

E di buon gusto di certo ne avevano tanto anche le signore della Cagliari di un tempo. Quando la moda era un mondo di colori e di sfumature che cambiavano in base al mestiere, alla classe sociale, alle attività quotidiane. E di sicuro non sfigurava nessuna alle serate di gala con i vestiti di seta e la mantiglia, ma anche quando si aggiravano per Villanova con gli abiti azzurri ornati di pizzi.

Coco Chanel non aveva dubbi: «Il buon gusto nel vestire è qualcosa di innato, come la sensibilità nel palato».

Coco Chanel non aveva dubbi: «Il buon gusto nel vestire è qualcosa di innato, come la sensibilità nel palato».

E di buon gusto di certo ne avevano tanto anche le signore della Cagliari di un tempo. Quando la moda era un mondo di colori e di sfumature che cambiavano in base al mestiere, alla classe sociale, alle attività quotidiane. E di sicuro non sfigurava nessuna alle serate di gala con i vestiti di seta e la mantiglia, ma anche quando si aggiravano per Villanova con gli abiti azzurri ornati di pizzi.

La celebrazione

Questo mondo di colori tutti da riscoprire rivive nella sfilata che l’agenzia cagliaritana Venus Dea ha organizzato questa sera dalle 19 a Palazzo Bacaredda nella scalinata del Municipio di Cagliari, per celebrare la moda della tradizione cagliaritana, rivisitata in chiave moderna. Per sorprendere il pubblico portandolo quasi indietro nel tempo e facendogli riscoprire la bellezza.

Il progetto

«Ho pensato di fare qualcosa di diverso rispetto alle sfilate che facciamo di solito», spiega il patron della Venus Dea Maurizio Ciaccio, «e così è nata l’idea di fare qualcosa che sia moda e cultura. Mi hanno presentato l’antropologa Susanna Paulis che ha avviato delle ricerche sugli abiti dell’epoca, mentre Anna Ledda ci ha fornito tre abiti originali. Sono molto contento, perché Cagliari è la mia città e fare una cosa del genere qui mi dà una grande soddisfazione».

Una vetrina

Questa sfilata così speciale che si chiama “Chentu Colores de Casteddu. Bistiri de Femina. La storia dell’abito cagliaritano e la sua rivisitazione”, è anche una vetrina per i giovani stilisti che, come dice Ciaccio, «spesso non hanno l’occasione, la vetrina per mostrare la loro creatività. Ci sarà anche un premio per chi interpreterà meglio l’abito cagliaritano, assegnato da una giuria».

Gli ospiti

La moda che è anche arte, poesia e musica, con Nicola Agus che suonerà le launeddas, Mauro Dadea che leggerà alcuni versi e con la pittrice Rita Deidda. Tra gli ospiti ci sarà la stilista Rita Piredda mentre a proporre i loro abiti saranno i giovani stilisti Carla Sulis, Antony Piras, la coppia Martina Espa e Rossana Mancosu, Laura Quaglioni e l’altra coppia Laura Scano con Jessica Balestrini. A presentare ci sarà Maria Carmela Solinas. Non solo gli abiti sono stati rivistati ma per crearli sono stati utilizzati stoffe e accessori ecosostenibili. A indossarli saranno le modelle della Venus Dea.

Gli abiti

Nella Cagliari che non c’è più ci si vestiva in modo diverso a seconda delle occasioni. L’abito di tutti i giorni si chiamava bistiri de andiana, e si portava con su cambusciu, come copricapo. Ma c’era chi preferiva usare il fazzoletto quadrato color bronzo rigorosamente in seta. Era su muccadori 'e conca, sopra cui si portava su muccadori mannu o muccadori tanau, un fazzoletto color mattone di cotone stampato, con frange nei bordi. Alle feste si andava con la mantiglia o con il bistiri 'e seda, o con lo scialle verde e viola che si annodava, elegantemente, sotto il mento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata