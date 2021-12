«La mobilitazione deve continuare» 

«C’erano tutti gli estremi per mantenere la mobilitazione del sindaco al Cto. L’illusione di aver salvato l’attività chirurgica non cancella la marea di disservizi nella sanità di Iglesias e dell’intero Sulcis Iglesiente».

La polemica

Graziano Lebiu presidente dell’Opi Carbonia Iglesias non usa il fioretto: a sei giorni dalla dalla ripresa del servizio di Chirurgia al Cto ed il conseguente scioglimento del presidio di protesta attuato dal primo cittadino Mauro Usai, sfodera la sciabola e mette nero su bianco le problematiche che tanti hanno preferito tacere: «Nei fatti – dice - non si è risolto nulla e le criticità restano intatte». Lo spiega con i numeri purtroppo noti a tutti: 4.200 cittadini rinunciano a visite ed esami per le lunghe liste d’attesa, 8.636 lo fanno per motivi economici. Decine di posti letto tagliati fra il Sirai e il Cto, 83 gli infermieri nell’ultimo triennio non più in dotazione organica e che non sono mai stati sostituiti. Ecco perché parla di «una vittoria effimera quella manifestatasi con l’esultanza della folla ai cancelli d’ingresso dell’ospedale alla notizia della revoca della sospensione del blocco chirurgico». Secondo il presidente dell’Opi (l’unico ad aver affiancato la tenda del sindaco d’Iglesias appena due ore dopo l’insediamento), le problematiche persistono e si paleseranno ancor più in futuro.

I dubbi

Per Lebiu la sanità pubblica territoriale è falcidiata da un sistema spesso propenso a veri e propri atti di cannibalismo. il presidente dell’Ordine insinua il germe del dubbio sulle cause che hanno comportato il blocco del reparto Chirurgia: «A noi risulta ci siano due dirigenti medici che andranno in pensione non prima della prossima primavera - svela - a cui sono state concesse delle ferie arretrate. Eppure è noto che per esigenze di servizio, le ferie o non si concedono, o si sospendono o le si remunera». In pratica una mancanza di coordinamento nella programmazione del personale che si è palesata a giochi fatti, o meglio conclusi, anziché essere pianificata con quelle soluzioni ovvie e in bella vista. La revoca di sospensione per Lebiu rappresenta più «un atto dovuto che una gentile e sudata concessione: i cumuli di criticità dei servizi sanitari pubblici continuano a franare sulle teste spaesate degli utenti».