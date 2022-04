«La mia vita tra piromani, ladri e violenti» 

Il Consiglio comunale ha votato, già dal 23 marzo scorso, la scadenza del suo incarico di capitano della Compagnia barracellare di Serramanna, ma lui resta di fatto ancora in carica («La Prefettura non ha formalizzato l’incarico al mio successore») e nella giornata di ieri e nella notte prima, era con la sua squadra di barracelli di ronda fra gli aranceti di Su Pranu: «A scoraggiare i furti di agrumi».

La carriera

La vita da capitano barracellare di Livio Putzolu, 73 anni compiuti l’11 marzo scorso, sembra non finire mai. Dal quel lontano anno 2000, quando per la prima volta vestì la divisa di primo graduato della compagnia che, con un intervallo di soli tre anni (dal 2006 al 2009) conserva fino ad oggi. Vent’anni da capitano che ne fanno il più longevo dei comandanti barracellari della storia di Serramanna: «Ma prima ancora ero stato tenente nelle compagnie dirette dai capitani Emidio Lai, Giuseppe Addis e Giovanni Puddu», puntualizza . «É da molto tempo che sono in campo, decenni in cui ho messo da parte i miei interessi, la mia attività di agricoltore e la mia famiglia, per salvaguardare i terreni e le proprietà altrui», premette Livio Putzolu, che alla giubba verde sbiadita ha appese mostrine di rango: come il salvataggio dal fuoco di alcune famiglie residenti nell’agro o alcuni arresti messi a segno in collaborazione con le forze dell’ordine.

Violenze e roghi

«Detto che noi come barracelli non possiamo formalmente stringere le manette ai polsi di nessuno, mi vengono in mente due episodi nei quali abbiamo dato il nostro importante contributo per due arresti. Uno, nei confronti di un soggetto pericoloso che aveva malmenato la compagna, e che noi abbiamo rintracciato, il secondo episodio che mi sento di ricordare è la scoperta di un piromane, che abbiamo individuato e tenuto d’occhio fino all’intervento degli agenti forestali che lo hanno arrestato».