«La mia vita salvata dal cuore di Davide e dalla sua mamma» 

Davide Trudu vive ancora: il suo cuore ora batte dentro Ilaria Cossu. La giovane mamma di Uta è in vita grazie al trapianto dell’organo donato dai familiari del ragazzo di Samassi, morto lo scorso 17 maggio, a 29 anni, in seguito alla caduta da un trattore. Oggi Ilaria è parte integrante della sua famiglia. Piange e stringe la mano di Ignazia Sanna, «la mia seconda madre». Il miracolo del cuore di suo figlio non restituirà Davide alla mamma: «Ma una parte di lui è ancora in vita. Non è come averlo tra noi, ma sono contenta di aver evitato che i due bambini di Ilaria restassero senza madre».

La corsa contro il tempo

Nessuno poteva immaginare che un giorno i destini di Ilaria e Davide si sarebbero incontrati. «A settembre 2019 avevo accusato il primo malore», racconta Cossu. «Durante il ricovero in ospedale mi è stata diagnosticata una patologia genetica: scompenso cardiaco, cardiomiopatia dilatativa di grado severo con un insufficienza mitralica. Da qui la necessità di avere sempre con me un defibrillatore automatico». A dicembre il secondo ricovero: «Avevo perso i sensi, se mio figlio Giaime non avesse sentito l’allarme del defibrillatore non sarei qui. Sono stata di nuovo ricoverata e, dopo un periodo di coma, inserita nella lista d’attesa per il trapianto. I medici mi avevano dato sei mesi di vita».

La tragedia

Il 16 maggio, quando ancora Ilaria affrontava la sua corsa contro il tempo, l’incidente fatale per Davide Trudu. «Mio figlio è caduto dal trattore sulla strada di fronte a casa, cinque minuti prima stavamo parlando insieme», ricorda mamma Ignazia. «Non mi do pace, penso e ripenso a quel giorno, senza avere risposte». Il giorno dopo mamma Ignazia è stata convocata all’ospedale Brotzu di Cagliari: «Mi era stato detto che non c’erano speranze, non dimenticherò mai quel momento. I medici mi hanno chiesto allora la disponibilità alla donazione degli organi. Inizialmente ho rifiutato, ero sotto choc. Gli specialisti mi hanno lasciato sola con Rinaldo, il mio compagno, che con poche parole mi ha fatto cambiare idea. La decisione definitiva è stata presa con il consenso di tutta la famiglia, compresi gli altri miei figli».

L’intervento

Ilaria Cossu è stata ricoverata la sera del giorno del decesso di Davide. La mattina successiva ha affrontato sei ore di intervento: «Dicevano che non ce l’avrei fatta, ma non sapevano chi ero e la forza del cuore che ho ricevuto». Mamma Ignazia ha ricevuto la notizia dell’intervento riuscito tre giorni dopo: «Non sapevamo chi fosse il trapiantato». Ilaria Cossu invece lo ha capito fin da subito dopo le notizie apparse sulla stampa: «Il giorno dopo la morte di Davide, lo stesso del mio intervento, il suo cuore ha iniziato a battere dentro una giovane donna sarda. Non potevo che essere io». Così sua sorella Veronica, la madre Marinella e la migliore amica Valentina hanno preparato un cuscino in ricordo di Davide consegnato alla sua famiglia.

Famiglia allargata

Il giorno delle dimissioni, Ilaria Cossu è stata festeggiata dagli amici: «In tanti suonavano il clacson fuori da casa mia. Ma, soprattutto, hanno lanciato per aria palloncini in ricordo di Davide: sono orgogliosa dei miei amici, persone meravigliose».

Tramite Stefania, una ragazza di Samassi, Ilaria ha allora deciso di andare a trovare mamma Ignazia. Una sorpresa: «La prima che ho visto è Simona, la fidanzata di Davide. Poi Rinaldo che mi ha accolto con un “benvenuta in famiglia”». E la sua seconda mamma: «Ho capito subito che dentro quella ragazza batteva il cuore di mio figlio – dice Ignazia Sanna –. Oggi posso dire che ce l’abbiamo fatta, donare salva la vita agli altri». Ogni giorno, continua Ilaria, «quando sento battere il cuore parlo con Davide. Vivere grazie all’organo di un donatore richiede responsabilità, rispetto per te stesso e per la famiglia che ti ha salvato la vita. Mi sento doppiamente fortunata: ho un cuore, l’ho ricevuto da persone straordinarie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Ringraziamo l’équipe dell’ospedale Brotzu, reparto Cardiologia e Cardiochirurgia, per l’umanità e la professionalità dimostrata. Questa è una storia dove convivono dolore, stima, affetto e solidarietà