«La mia Via Crucis contro il caro bollette» 

La motivazione? «Il richiedente usufruisce già del bonus in altra utenza. Ma io in quell’utenza non ci sono più». Mallocci comunque non si arrende. «Ho continuato con cadenza annuale, a inoltrare nuove domande che regolarmente però sono state stata respinte dallo Sgate. L’ultima è stata presentata a novembre 2021 anche questa con esito negativo».

A gennaio del 2016 le cose cambiano. «Mi sono separato legalmente da mia moglie», aggiunge Mallocci, «e ho cambiato domicilio, attivando una nuova utenza a mio nome». Il pensionato pensa che tutto vada per il verso giusto invece, «purtroppo lo sconto non mi ha seguito perché, pur presentando domanda di trasferimento al Comune di Quartu, questa è stata respinta dallo “Sgate” (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) che è l’ente preposto a trattare i bonus energia».

La sua vita è già difficile. Il dramma della malattia, la via crucis delle visite, i problemi e le preoccupazioni. Una montagna che è adesso è diventata ancora più difficile da scalare. Perché Salvatore Mallocci, 71 anni, disabile con gravi difficoltà respiratorie, costretto ad utilizzare un ventilatore polmonare per circa 18 ore al giorno, avrebbe diritto a uno sconto sulle bollette dell’energia elettrica, sconto che però non ha ormai da qualche anno. E se in passato è comunque riuscito ad andare avanti, adesso con il caro energia le cose sono diventate molto più difficili.

Il racconto

«A seguito della mia patologia», dice, «ho diritto ad uno sconto sulla bolletta dell’energia elettrica. Ne ho usufruito però solo fino a dicembre del 2015, nell’utenza Enel intestata a mia moglie».

I tentativi

Così la via crucis di Mallocci è proseguita: «Mi sono rivolto al Caf, dove mi hanno comunicato di non potermi essere d’aiuto. Ora io davvero non so più cosa fare e a chi rivolgermi, perché si può ben capire con l’attuale caro energia quanto possa essere importante uno sconto». Io, dice, ancora «vivo con una pensione minima da insegnante e, nonostante abbia l’indennità d’accompagnamento dell’Inps, la mia situazione economica è tutt’altro che florida, considerando il fatto che ho due assistenti da me regolarmente retribuiti e addirittura avrei bisogno di un terzo, avendo perso quel minimo di autosufficienza che ancora mi rimaneva a causa di un’amputazione subita due anni fa».

La richiesta

Nonostante la vita non sia stata certo gentile con lui Mallocci però non si piange certo addosso: «Non trovo dignitoso suscitare pietismi anche perché molti disabili vivono situazioni ben più gravi della mia, ma credo comunque che sia giusto e doveroso che io possa continuare a ricevere uno sconto sull’energia elettrica e che possa mettere fine anche a questi continui giri da una parte all’altra per cercare di risolvere qualcosa che mi spetta».

A quanto pare tutto dipende dalla residenza. Dagli uffici comunali fanno sapere che «non ci risultano richieste di modifiche di residenza. Pertanto il paziente non deve rivolgersi a noi ma all’ente competente per individuare quale sia il problema». Perché alla fine la questione è sempre quella: Mallocci risulta sempre residente nella vecchia utenza e lì viene erogato il bonus, nonostante lui abbia presentato tutte le pratiche necessarie.

