«La mia splendida vacanza di lavoro a Feraxi» 

C’è chi al chiosco sulla spiaggia di Feraxi ha rifiutato l’offerta di lavoro come cameriere perché «vogliamo sabato e domenica liberi». C’è chi la prima cosa che ha chiesto è «quanto mi pagate?» - e poi - nonostante la retribuzione come da contratto nazionale – non si è più visto. Storie di inizio estate nello stabilimento balneare “Il Delfino” di Feraxi, a Muravera (e un po’ in tutte le strutture ricettive della Sardegna, disperatamente alla ricerca di personale). E poi c’è Otto Kana, un ragazzo di 19 anni della Repubblica Ceca, che pur di lavorare su quella spiaggia ha percorso 1500 chilometri in auto (partenza da Brno ai primi di giugno), si è presentato di fronte al titolare del chiosco e ha chiesto solo una cosa in un italiano stentato: «Sono pronto, voglio lavorare. Faccio qualsiasi cosa per tutta l’estate. Mi basta imparare il mestiere e gustarmi il mare non appena finirò il mio turno».

Il viaggio

L’idea al giovane di Brno è venuta in mente lo scorso anno, mentre era in vacanza proprio a Feraxi con i genitori. L’ha subito confidato alla mamma che in passato aveva lavorato in Italia e parla bene la lingua: «Mamma, io vorrei stare qui tutta l’estate, non solo due settimane. Potresti chiedere al gestore del chiosco se il prossimo anno mi prende a lavorare?». Gennaro Fontana, il titolare, ascolta la proposta e risponde in maniera un po’ vaga “anche perché – spiega Fontana – se ne sentono tante di persone che si propongono e poi si tirano indietro. Gli ho detto “vediamo” e gli ho fatto presente che avevo bisogno più che altro di un bagnino». Otto non ha il brevetto ma quel lavoro lo vuole ad ogni costo. Lo scorso gennaio, dalla Repubblica Ceca, chiama a Feraxi: «Mi sto iscrivendo ad un corso per bagnino, avrò il brevetto. Mi prenderete a lavorare?» . Fontana capisce che il ragazzo fa sul serio: « Non preoccuparti, va bene anche come cameriere. Ti aspettiamo a metà giugno. Tieni presente però che non possiamo offrirti un alloggio» . Il 16 di giugno Otto si presenta puntualissimo dopo un lungo viaggio in auto. Nessun problema per l’alloggio: «Ho fatto una ricerca su internet, ho preso una casa in affitto a San Vito. Viaggerò da lì ogni giorno” .

Al lavoro

«Ogni giorno – racconta – cerco di migliorare. Dopo un mese sono quasi un cameriere provetto (sorride) e anche con l’italiano ormai me la cavo. Ho ancora qualche difficoltà con la lingua sarda. Non ho mai avuto alcun dubbio su questa scelta. Sto imparando un nuovo lavoro e in più mi trovo in uno dei posti più incredibili al mondo. In Repubblica Ceca non c’è il mare». Alla fine del turno lavorativo la prima cosa che fa è un tuffo in acqua «perché non c’è cosa più bella». Di certo non guarda quante ore trascorre a servire tra i tavoli: «Per me questa è semplicemente una vacanza di tre mesi, un qualcosa di meraviglioso. Sì, è vero, qualche volta Gennaro mi riprende perché devo migliorare. Come farebbe un buon padre. Solo così posso apprendere davvero un nuovo mestiere. A Brno faccio il personal trainer. A settembre, mi iscriverò all’università in Economia. Non so cosa farò da grande, di certo questa esperienza mi servirà tantissimo». Gennaro Fontana, gestore dello stabilimento, apprezza la buona volontà di Otto: «In un mondo – dice – dove pochi giovani hanno voglia di sacrificarsi, Otto è un bellissimo esempio».