«La mia seconda vita da Miss» 

Quando 26 anni fa ha lasciato la Sardegna mai avrebbe pensato che a 59 anni si sarebbe trovata a calcare le passerelle con la fascia da Miss. Anzi, con le fasce, visto che Simonetta Pusceddu, originaria di Masainas, ma ormai da 18 anni residente nell’isola spagnola di Gran Canaria, sta collezionando titoli su titoli e si sta preparando alle finali di Miss Universo che si terranno nelle Filippine

La storia

«Davvero è una seconda giovinezza – ammette mentre si trova a Barcellona per un servizio fotografico dopo le ultime vittorie ai concorsi di bellezza in terra spagnola – questa fase della mia vita è davvero ricca di sorprese inaspettate che potrebbero portarmi a cambiare ancora una volta i miei progetti». Progetti che, da giovanissima, appena sedicenne, sono iniziati con il matrimonio a Carbonia: «Eh sì, sono mamma e nonna – racconta – finché sono stata sposata ho vissuto e lavorato a Carbonia. Ma poi, quando il matrimonio è finito, ho deciso di lasciare la Sardegna». Prima a Riccione per due stagioni, poi otto anni in Germania e, infine, la scelta di trasferirsi alle Canarie, meta di moltissimi sulcitani: «Ho scelto l’isola di Gran Canaria dove ho aperto una gelateria e un negozio di bigiotteria. Nel frattempo mi allenavo in palestra e perfezionavo la lingua – racconta – poi ho deciso di intraprendere la carriera da personal trainer per la quale ho frequentato un’accademia italiana dove ho ottenuto il diploma».

I concorsi

L’anno scorso, proprio in questo periodo, un annuncio su Facebook ha attirato la sua attenzione: «Diceva che un concorso da miss mi avrebbe potuto aprire le strade per un lavoro da modella. Era il concorso di Miss Gran Canaria. In realtà prima ho deciso di tentare il concorso di Grandma Tenerife Island 2021 e ho vinto. Qui i concorsi sono aperti a diverse fasce di età: 30-40 anni, 40-50 e dai 50 in su. Poi ho partecipato a Gran Canaria e ho vinto ancora». Non si è più fermata: «A Barcellona per Miss Catalunya dove oltre alla fascia ho vinto la corona per il talent show e Miss Fitness. A Madrid ho vinto varie fasce e mi sono classificata prima per la partecipazione a Miss Universo e la lista è ancora lunga». In parte ieri, con un post che racconta l’orgoglio della sua comunità, i successi ha voluto raccontarli il sindaco di Masainas Gianluca Pittoni: «A settembre ha rappresentato per la prima volta l’Italia a Universal Woman of the Year 2022, che si è svolto a Fuerteventura, classificandosi tra le prime sei finaliste e portando a casa non uno, ma ben 5 titoli e la corona di Universal Woman Italy +50 – ha detto con entusiasmo – e in un contest di abiti tradizionali il suo vestito ha vinto il primo premio. In ottobre, ai concorsi internazionali Woman Of The Universe & Mrs Europe 2022 svoltisi a Sofia, in Bulgaria, è stata incoronata Mrs Charm. Noi ne siamo fierissimi, facciamo il tifo per lei». Il futuro? «Si stanno aprendo tante possibilità di lavoro – conclude – resto con i piedi per terra: tengo il mio lavoro ma girerò il mondo come modella». Le radici? «Sono sacre – dice – a fine mese tornerò a Masainas per riportare le ceneri di mio padre che ha vissuto con me a Gran Canaria. Glielo avevo promesso, riposerà nella sua terrà».