«La mia regina, così femmina» 

Il flauto magico di Angelica Perra non smette di incantare, rapire, emozionare. Quanta strada ha fatto la trentaduenne artista, musicista e docente. Da quando a cinque anni era rimasta folgorata da quello strumento così affascinante e suggestivo, ha bruciato le tappe inanellando una serie di concerti uno dopo l’altro e proponendo progetti unici e innovativi.

Come la sua ultima creatura, “Notes de Parfum”, che indaga una regina Maria Antonietta più intima, e assolutamente femminile, in un mix di musica, essenze e parole, assieme all’arpa di Eleonora Congiu, alla viola di Giulia Dessy e alle letture e ai profumi di Lucia Dessy, per l’organizzazione di In concerto.

Lo spettacolo fa tappa a Cagliari sabato alle 19 nella splendida cornice di palazzo Siotto. Prima la straordinaria flautista nata a Dolianova fa sarà oggi alle 16 a Villamar dove suonerà come solista per le donne vittime di violenza. E domenica chiuderà la settimana alle Cantine Su Entu di Sanluri dove canterà accompagnata dalla chitarra di Andrea Morrone.

Angelica Perra questo è davvero un momento d’oro per lei.

«Sì, è sono molto contenta perché sto facendo cose belle e inaspettate dal punto di vista musicale. Sono stata ospite pochi giorni fa alla trasmissione di Rai 1 “Linea Verde Explora” ed è stata davvero una bellissima esperienza. Ho suonato come solista a Marina Piccola e mi sono molto emozionata».