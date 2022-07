«La mia nuova vita tra i vigneti» 

Un azzardo, quasi una follia per molti. Ma l’imprenditore di Cagliari ci aveva visto giusto. «Era il terreno che stavamo cercando, sei ettari accorpati in zona collinare – racconta –; al suo interno c’era un vecchio edificio rurale per il ricovero degli attrezzi perfetto da trasformare in cantina».

Nel vecchio casolare di Sisini nasce una cantina d’élite, con vini premiati all’ultima edizione del Vinitaly. Una scommessa vinta quella dell’imprenditore Marco Giuntelli e di suo figlio Luigi, che – incuranti delle perplessità e dello scetticismo generale – hanno fatto il salto senza paracadute dall’edilizia all’agricoltura, nello specifico alla viticoltura.

Scelta di vita

«Avevamo un’impresa a Cagliari che lavorava nel settore edilizio – racconta Marco –, ai primi segnali di crisi abbiamo pensato che era arrivato il momento di realizzare un sogno, e siamo andati alla ricerca di un pezzo di terra che facesse al caso nostro». Lo hanno trovato al confine tra il centro abitato di Senorbì e la frazione Sisini, in una zona da anni dimenticata dai produttori agricoli locali.

Un azzardo, quasi una follia per molti. Ma l’imprenditore di Cagliari ci aveva visto giusto. «Era il terreno che stavamo cercando, sei ettari accorpati in zona collinare – racconta –; al suo interno c’era un vecchio edificio rurale per il ricovero degli attrezzi perfetto da trasformare in cantina».

Il vigneto

Nel 2008 si è conclusa la compravendita, nel 2009 sono stati impiantati cinque ettari di vigneto. L’avventura poteva cominciare. Padre e figlio hanno messo anima e corpo nel loro folle progetto, Luigi ha anche deciso di abbandonare gli studi in ingegneria per prendersi la laurea in enologia a Oristano: «Adesso sono l’enologo della nostra azienda».

E i risultati stanno finalmente arrivando: medaglia d’oro al Vermentino “Istrale” al Concorso mondiale di Bruxelles, punteggi altissimi (91/100 e 92/100) al rosso “Archeo” e al Vermentino al Vinitaly 2023.

Il segreto? «Puntare sulla qualità a dispetto della quantità – dicono i produttori –, abbiamo fatto una scelta aziendale precisa, che è quella di non avvalerci della grande distribuzione per lavorare esclusivamente con alberghi e ristoranti principalmente in Sardegna».

Il primato

Dove prima c’era il nulla colorato di verde, adesso ci sono vitigni di ottima qualità. Nelle campagne di Sisini è nata la prima cantina di Senorbì (esclusa ovviamente la cooperativa sociale Trexenta, che non è privata) che produce, trasforma e commercializza i suoi vini con la propria etichetta. Produce bianchi (Vermentino, Nasco, Chardonnay) e rossi (Barbera sarda) piazzando sul mercato circa 50.000 bottiglie a vendemmia. «Il progetto non si ferma qui – spiega Luigi Giuntelli –, puntiamo a nuovi investimenti sul territorio con l’apertura di un Wine Bar e la promozione di iniziative a tema».

