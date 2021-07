«La mia maratona fino a Sassari per aiutare i malati» 

L’idea gli è venuta in una notte in cui il sonno tardava ad arrivare. «Volevo trovare un modo per aiutare gli altri, per sensibilizzare le persone a donare qualcosa a chi non ha i soldi per pagarsi le cure». E così Luca Schirru, 28 anni, si è inventato una maratona di beneficenza. Lui che non è un atleta professionista, ha indossato pantaloncini e scarpe, si è allenato per due mesi e poi ha percorso a piedi 241 km da Cagliari a Sassari con punte di 40 gradi all’ombra.

Il progetto

«Mi sono detto: voglio aiutare gli altri e fare capire che dal baratro si può uscire». In questo modo ha unito sport e altruismo. Si è accordato con l’Admiss (associazione “amico della missione”), che gli ha messo a disposizione un conto corrente, dove sono confluite e continuano ad arrivare le donazioni per aiutare i malati di sclerosi multipla, ma anche altre persone che soffrono. Ha già raccolto 2.000 euro. Il traguardo lo ha toccato domenica con l’arrivo a Sassari, rigorosamente scortato, come in tutta la maratona, da genitori, zii e amici vari.

Quello di Luca Schirru è un animo sensibile forgiato dall’esperienza della malattia. «Sono stato in ospedale per lungo tempo a causa di alcuni problemi di salute ed è sicuramente un’esperienza che mi ha segnato». A questo si è aggiunto il contatto ravvicinato con persone che soffrivano di sclerosi multipla e altre patologie. «Ho visto amici con cui condividevo tante cose non riuscire nemmeno più ad aprire una bottiglietta o a salire le scale, e queste sono cose che ti toccano profondamente. Non potevo non fare qualcosa per tutti loro».

Il tragitto

Schirru è partito da piazza Yenne a Cagliari. Nel suo percorso ha evitato i pericoli delle statali e preferito le strade provinciali meno trafficate, e solo in un breve tratto ha utilizzato una bicicletta. Le prime tappe: Elmas, Decimo, Assemini, Villasor, Serramanna, Samassi e Sanluri. Ha poi proseguito con la seconda giornata di marcia verso Oristano, S’Archittu, Santa Caterina, Cuglieri, tutte in salita con un caldo estremo: «Volevo proprio che fosse così perché non doveva esser facile così come non è facile la vita di chi soffre».

La terza è ultima tappa si è snodata tra Romana, Mara, Ittiri e Sassari. «Ho avuto un’accoglienza bellissima nei bar dove mi fermavo e dove tutti mi incitavano. Non riesco a spiegare con parole cosa ha voluto dire questa esperienza, che non aveva mai fatto nessuno».

Il secondo e il terzo giorno, «stavo correndo con le lacrime agli occhi per i dolori che sentivo. Ma in questi casi devi lavorare di testa: sei solo tu, il caldo, i moscerini e le cavallette che mi sbattevano addosso nel tratto dopo Oristano. Ma io non sentivo nemmeno il caldo, la testa diceva che dovevo solo continuare».

Il traguardo

All’arrivo dopo 241 km: «Mi sono buttato a terra e ho pianto. Non avevo ancora realizzato quello che avevo fatto. Mi restano dentro tanti messaggi che ho ricevuto anche da persone sconosciute che mi hanno detto “Io sto male, ma so che tu stai correndo per noi e questo mi aiuta”». E il giorno dopo il traguardo di domenica, non ha sentito nemmeno la fatica e lunedì era già puntuale al suo lavoro di magazziniere.

«Per ora abbiamo raccolto 2000 euro ma io vorrei che fossero molti di più. Vorrei aiutare le varie associazioni che si occupano di sclerosi multipla ma anche mi piacerebbe aiutare i reparti ospedalieri».

