«La mia legge? Una svolta per l’Italia» 

Alessandro Zan, deputato del Pd e attivista del movimento Lgbt, ha dato il nome al disegno di legge che è diventato un caso politico e che ha indotto il Vaticano a intervenire per chiedere una modifica al testo.

Il disegno di legge contro l’omotransfobia ha generato reazioni molto forti. Si aspettava un clima del genere?

«È una legge che applica principi costituzionali fissati all’articolo 3 della Costituzione. Dovrebbe essere patrimonio di tutti. Qualcuno però prima si è opposto in modo ideologico e strumentale. Ora, dopo essersi reso conto che non è più possibile speculare sul tema, cerca di ritrattare. Ma sono tentativi goffi e poco credibili».

È intervenuto in modo formale anche il Vaticano. Perché questa legge spaventa la Chiesa?

«La posizione della Chiesa sulla questione è tutt’altro che granitica, anzi sono emerse diverse posizioni del mondo cattolico nel corso di questi lunghi mesi di dibattito. Tutti i dubbi e le perplessità devono essere ascoltati, ed è quello infatti che abbiamo fatto. Nel testo approvato alla Camera lo scorso 4 novembre sono state recepite osservazioni che arrivano anche da sensibilità cattoliche. Per questo ritengo che la Chiesa non abbia motivo di esserne spaventata».

Draghi ha subito chiarito i confini dei rapporti tra Stato e Chiesa. Le ha fatto piacere?

«Le parole di Draghi sono state importanti, una presa di posizione chiara e senza ambiguità. Lo Stato è laico e il Parlamento legifera in piena autonomia, nel rispetto della Costituzione».

In quali parti il testo può essere corretto?

«Saranno le senatrici e i senatori a decidere. Dico solo che il testo che arriva dalla Camera è il punto di equilibrio più avanzato, frutto di un lungo lavoro di dialogo e mediazione. Modificare il testo ora, per poi farlo tornare ancora alla Camera, rischia di affossarlo definitivamente. L’Italia aspetta una legge contro i crimini d’odio da quasi 30 anni e siamo in ritardo di decenni rispetto agli altri grandi Paesi europei» .

Anche Salvini ha fatto un’apertura. Lei crede che si possa dialogare?

«C’è un problema di credibilità politica di Salvini. Fino a poche settimane fa “le priorità erano altre”, ora legge i sondaggi favorevoli alla legge e tenta di vestire la casacca di difensore dei diritti. La verità è che la Lega non vuole questa legge. Il loro tentativo di dialogo è in realtà un ulteriore tentativo di affossamento.».

Perché ha intrapreso questa battaglia?

«Non l’ho intrapresa io, la sto portando avanti in Parlamento insieme a tanti colleghi. C’è un intero Paese che chiede piena cittadinanza e pieni diritti per tutti i suoi cittadini e la mobilitazione straordinaria di questi mesi a sostegno del ddl lo ha dimostrato. Prima sui social, poi decine di migliaia di persone scese in piazza nelle ultime settimane».

A che punto siamo in Italia nel riconoscimento di tutti i diritti civili?

«In Italia c’è ancora un forte retaggio patriarcale e machista, le resistenze sono ancora fortissime. Ma passo dopo passo sta cambiando. Vedo soprattutto nei giovani e nei giovanissimi un cambiamento di approccio che definirei epocale».

La politica per molto tempo ha preferito non affrontare questi temi.

«Però ora c’è una maggioranza parlamentare chiara a sostegno del ddl. E una minoranza che ha tenuto in ostaggio fino ad ora il Senato, impedendone la discussione» .

Fiducioso su una rapida approvazione del disegno di legge?

«La legge contro i crimini d’odio sarà approvata. Questo è il sesto tentativo dal 1996: l’Italia non può permettersi di perdere questo treno».

Come spiegherebbe la sua legge a un cittadino che non è d’accordo?

«Gli direi che questa legge è anche per lui. Per i suoi figli, per i suoi affetti, per i suoi amici. Chiunque può essere colpito da un crimine d’odio. Una società che avanza sui diritti è una società migliore per tutte e tutti».

L’approvazione del ddl potrebbe davvero essere un momento di svolta?

«Sì, perché da un lato finalmente sancirà che la Repubblica sta dalla parte di chi subisce violenza e discriminazioni, riconoscendo che l’identità di genere, l’orientamento sessuale e la disabilità sono degni di tutela e protezione. Dall’altro perché collocherà il nostro Paese tra gli Stati europei avanzati. L’Italia è l’ultimo dei membri fondatori dell’Unione senza una legge contro i crimini d’odio».

RIPRODUZIONE RISERVATA