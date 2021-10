«La mia Giunta è già pronta» 

È una vittoria indiscutibile quella conseguita dalla neo sindaca Isangela Mascia, capace di scavare un solco di 895 voti (1.730 a 835) sul risultato di Maria Giovanna Carta ed uno ancora maggiore su quelli di Anna Maria Di Romano (623) e del sindaco uscente Massimo Ventura (586).

Il successo

Un plebiscito che ha sorpreso l’ex consigliera di minoranza 47enne: «Pensavamo ad uno scarto massimo di 100 voti invece le urne ci hanno regalato un risultato inatteso: siamo contentissimi. Evidentemente i domusnovesi hanno ben compreso cosa proponevamo e come intendevamo realizzarlo ma, soprattutto, ritengo abbiano apprezzato il nostro progetto politico, partito già 5 anni fa dai banchi della minoranza e portato avanti restando sempre uniti tra di noi ed in contatto con le persone». A confermare l’analisi di Mascia gli ottimi risultati dei colleghi di minoranza Stefano Soru (387 voti) e Fabrizio Saba (339) con il solo Attilio Usai a non riuscire a spuntarla. A far segnare il record di preferenze nella lista DomusInnovas è stata però Maria Elena Lusci con ben 514 consensi. Nelle scorse elezioni Angelo Deidda, il più votato di allora, si fermò a 471. Nessuna sorpresa sulla Giunta che sarà composta dai 5 consiglieri più votati: oltre a Lusci, Soru e Saba ne faranno parte anche Davide Aru e Francesca Locci. «In questo caso però non sono solo i voti a contare - puntualizza Mascia - ma anche le specifiche capacità nei rispettivi settori di competenza». La neo sindaca ha già chiesto collaborazione alla minoranza ed individuato le priorità sulle quali lavorare: «La questione idrica, il decoro urbano e capire subito come reperire le risorse. Prima ancora però occorre verificare la situazione interna del Comune e l’organico di ogni ufficio». Premiando Mascia le urne hanno bocciato tanti volti noti: candidati con Ventura non ce l’hanno fatta gli assessori Matteo Moi, Daniela Villasanta e Natascia Porcu. Egual sorte è toccata all’assessore Rossano Catzeddu, in squadra con Anna Maria Di Romano. Delusioni anche per il più volte assessore Giampaolo Garau, per le consigliere di minoranza Ilaria Pisu e Patrizia Neziti e per i tanti del Psd’Az. Candidati con Maria Giovanna Carta sono rimasti esclusi gli ex amministratori Luigi Bacchis e Roberto Pintore.

RIPRODUZIONE RISERVATA