«La mia fede è stata più forte del Covid»  

In pericolo di vita per 37 giorni, è guarito dal Covid, per la felicità della famiglia e lo stupore dei medici che ormai non credevano più nella sua ripresa. Antonello Aresu, 55 enne di Ussana, disabile dalla nascita, riprende a poco a poco la sua vita normale, per quello che gli concede la grave patologia che lo affligge, dopo un lungo ricovero nella terapia intensiva dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, reparto Covid, intubato per più di un mese, e la successiva degenza in un ospedale di Iglesias.

Per sua madre Gemma Serra, 79 anni, la guarigione di Antonello è un miracolo, frutto della fede, incrollabile anche davanti alla più grave delle diagnosi: polmonite bilaterale. «Quando le speranze stavano venendo meno sono andata in chiesa ed ho pregato», racconta: «Non mi restava altro da fare. Erano i giorni di Natale e così ho affidato il mio bambino, perché lui resta un bambino nonostante l’età, a Gesù Bambino. Gli ho chiesto: “Prenditene cura tu”. L’indomani dall’ospedale ci avvisano che mio figlio aveva aperto gli occhi». A parte il Bambinello Gesù, Gemma Serra ha altri ringraziamenti, più terreni, da fare: «Medici, infermieri e operatori sanitari sono stati molto professionali e umani. Ci chiamavano per darci notizie sullo stato di salute di Antonello, e quando si è ripreso ci permettevano di sentirlo e vederlo attraverso le videochiamate sul telefonino».

Sintomi e diagnosi

Antonello Aresu, schizofrenico dalla nascita, era giunto al Santissima Trinità, centro Covid, dalla residenza sanitaria assistita di Sant’Elia di Nuxis dove è ospite da 18 anni. Febbre e tosse: i sintomi, chiari, sono confermati dai sanitari. Per i familiari (la madre Gemma, il padre Giorgio e le quattro sorelle, legatissime al fratello sfortunato) è un evento inaspettato perché, riflette la madre, «Antonello a parte la sua patologia non è mai stato malato. Mai un raffreddore, un colpo di tosse, un ricovero».

L’incontro ravvicinato col Covid, confermato dai sanitari, trascina l’uomo verso la malattia che fa più paura: viene intubato e trasferito nel reparto di terapia intensiva.