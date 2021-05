La metro deraglia, tanto spavento ma nessun ferito 

Momenti di paura, ma nessun ferito fra i passeggeri che ieri pomeriggio viaggiavano a bordo della metropolitana di superficie che collega Cagliari con Monserrato e il resto dell’hinterland. Il mezzo è uscito inaspettatamente dai binari di via Porto Botte, all’altezza del passaggio a livello all’ingresso della città, fortunatamente senza causare gravi conseguenze per i pendolari presenti. A tarda sera sono arrivate le rassicurazioni dell’Arst: «Si è trattato di errato instradamento del tram, le verifiche hanno consentito di chiarire il perfetto funzionamento degli impianti di sicurezza», assicura l’azienda di trasporto regionale.

La paura

L’episodio risale al pomeriggio di ieri. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 14,30 la metropolitana leggera sarebbe uscita fuori dai binari sui quali transitava creando panico fra i pendolari - fortunatamente non tantissimi a quell’ora - diretti verso Monserrato e Settimo San Pietro.

La linea è rimasta bloccata per ore: servizio interrotto per chiarire la dinamica e svolgere le necessarie verifiche del caso, di fatto creando non pochi disagi ai passeggeri a bordo e a quelli in attesa nelle altre fermate lungo la rete. Numerose anche le telefonate ricevute dalla Polizia locale di Cagliari, presa d’assalto per avere chiarimenti sui ritardi del passaggio della metro.

I controlli

Immediato l’intervento dei tecnici dell’Arst, tutto il pomeriggio al lavoro per consentire il ripristino della linea della metropolitana.

«Sull’errato instradamento del tram di MetroCagliari avvenuto a Monserrato», fa sapere l’Arst, «abbiamo avviato le verifiche che hanno già consentito di chiarire il perfetto funzionamento degli impianti di sicurezza. Le cause dell’errore che ha portato il tram a un errato instradamento», precisa l’azienda regionale di trasporto pubblico, «sono ora in fase di accertamento».

Un incidente di poco conto a dtta dell’Arst, che aggiunge: «Non ci sono stati problemi per i passeggeri, considerata la velocità moderata del mezzo per il quale sono state avviate immediate verifiche anche nel tratto di binario».

I precedenti

Un episodio simile si era verificato anche lo scorso 20 gennaio, sempre a Monserrato. In quell’occasione la metropolitana - arrivata nella fermata del Policlinico universitario - aveva infranto la barriera di fine corsa finendo sulla massicciata.

Un incidente di percorso che aveva richiesto l’utilizzo di una gru per consentire ai tecnici di rimettere parte del tram - che a detta dell’Arst aveva riportato solo pochi danni - sui binari. Un intervento spettacolare per chi aveva visto il mezzo in azione: l'incidente era avvenuto infatti alla fermata Policlinico, sopraelevata rispetto alla sede stradale. E anche in quel caso per fortuna non si era registrato nessun ferito tra i passeggeri, compreso l’autista che era rimasto illeso.

Lo scontro

Prima ancora - a metà dicembre dello scorso anno - era stata via Orazio a diventare teatro di un incidente a ridosso del percorso sui binari: un’auto andò a schiantarsi contro la metropolitana, senza causare feriti. La causa dello scontro, che aveva coinvolto una Mini Cooper, molto probabilmente era legata a un’infrazione stradale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il convoglio è uscito dai binari all'altezza del passaggio a livello di via Porto Botte ed è rimasto bloccato sui binari per diverse ore