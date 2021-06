La metro cambia la viabilità 

Ci vorranno oltre due anni per poter salire sul primo tram della metropolitana leggera che collegherà piazza Matteotti con piazza Repubblica e si ricongiungerà al tratto per il Policlinico di Monserrato. Costo dell’opera: 26 milioni di euro

Traffico intorno a piazza Matteotti, da oggi si cambia. I lavori per la realizzazione della nuova linea della metropolitana leggera interesseranno anche le strade circostanti e sarà così necessario apportare alcune modifiche alla viabilità. L’intervento rientra nel progetto di ampliamento del percorso cittadino della metro che prevede l’estensione della rete da piazza Repubblica sino alla stazione Ferroviaria di piazza Matteotti e che vede coinvolto il Comune come co-progettista dell’opera predisposta dall’Atm.

In questa prima fase – spiegano in Municipio - è prevista la realizzazione del nuovo capolinea Tpl (Trasporto pubblico locale) e la modifica di alcuni sensi di marcia.

I tracciati

Via Sassari: inversione del senso di marcia e istituzione del senso unico da viale la Playa a via Roma. Il traffico proveniente da via Crispi avrà obbligo di svolta a destra, direzione Sant’Avendrace, oppure a sinistra verso il Largo Carlo Felice. Via Roma: all’incrocio con la via Sassari sarà istituito l’obbligo di “vai dritto” verso il Largo;Piazza Matteotti: l’area tra la piazza e lo spartitraffico di fronte alla stazione sarà destinata alla realizzazione del nuovo capolinea. Il traffico proveniente dalla via Molo Sant’Agostino potrà raggiungere la via Roma percorrendo la via Sassari.Per limitare al minimo i disagi ai cittadini, gli uffici tecnici comunali hanno predisposto l’intervento in modo da evitare ripetute modifiche alla viabilità durante l’evoluzione del cantiere. Di fatto le scelte messe corrisponderanno a quelle definitive che si avranno a lavori ultimati.

La lunga corsa

La nuova linea 3 parte da piazza Matteotti, prosegue lungo la corsia centrale di via Roma da dove spariranno i posti auto riservati ai residenti che potranno comunque contare su altri stalli più vicini al quartiere. L’opera, estesa per 2,5 chilometri e del costo di 26 milioni, era attesa da ormai dieci anni. Un tempo contraddistinto da diversi rinvii. Ora c’è una nuova data: estate del 2023. Solo allora la città e il suo centro storico saranno realmente collegati con Monserrato. Con il Policlinico, con la Cittadella universitaria.

La funzione

Noin solo. L’obiettivo da sempre ribadito è quello di alleggerire il traffico veicolare su Cagliari, potenziando il trasporto pubblico anche con la metropolitana che con il suo futuro potenziamento sarà in grado di servire una vasta porzione dell’area vasta e dei centri della Città metropolitana.

Insomma, per poter salire su uno dei tre nuovi tram della metropolitana leggera e viaggiare da piazza Repubblica a piazza Matteotti e viceversa, lasciando finalmente l’auto a casa, bisognerà attendere ancora due anni. I tram passeranno ogni dieci minuti, la velocità e il tempo di percorrenza con cui si taglierà il centro abitato saranno straordinari.

Altre opere

Nei programmi ci sono inseriti anche due altri interventi. Tra viale Bonaria e viale Cimitero, all’altezza del cimitero monumentale sarà realizzata una grande rotatoria. Il suo compito? Contribuire a creare le condizioni ideali per la viabilità in questo punto della città. In viale Diaz, invece, davanti ai parcheggi Cis, saranno ricavate delle vasche di laminazione che metteranno fine ai tanti, ripetuti allagamenti durante i giorni di pioggia.

