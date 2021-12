La marijuana nel camion dei mobili 

Un magazzino vicino al centro abitato di Monterotondo (Città metropolitana di Roma), un camion pieno di mobili che arriva da Olbia e i finanzieri di Civitavecchia ad attendere il veicolo commerciale nel capannone, perché dentro (nascosti tra armadi e tavoli) ci sono 76 chili di marijuana. Sono gli elementi di una operazione (coperta sino a ieri e ancora in corso) avvenuta qualche settimana fa. Un blitz dei Baschi verdi delle Fiamme Gialle che ha portato all’arresto dell’imprenditrice Angela Alba, 45 anni, conosciutissima in tutta l'Isola per la sua attività nel settore dell’arredamento di interni, il camionista di Bonorva, Andrea Faedda, 54 anni, Andrea Salsiccia e Alessandro Giannotta, entrambi laziali. I finanzieri, dopo avere individuato il camion guidato da Faedda nel porto di Civitavecchia, lo hanno seguito sino a Monterotondo e qui è scattato il blitz nel capannone, dove sarebbero stati trovati Angela Alba, Salsiccia e Giannotta. I quattro sono stati rimessi in libertà e le loro posizioni ora sono al vaglio dei magistrati della Procura della Repubblica di Tivoli.

Il camionista: «Non sapevo»

La vicenda, come le posizioni di ciascuno degli indagati, sono ancora tutte da chiarire. Andrea Faedda, difeso dagli avvocati Luca Casula e Stefano Gabbrielli, sostiene di essere partito da Olbia con un carico di mobili destinati al magazzino del paese laziale e di non sapere niente di quanto è stato trovato dai finanzieri. Una tesi che viene presa in considerazione, non è escluso che Faedda sia estraneo ai fatti e le indagini vengono condotte anche a Olbia per verificare quanto dichiarato dal camionista di Bonorva.

Alba: «Estranea ai fatti»

La posizione più delicata sembra essere quella di Angela Alba, per la quale è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora a Golfo Aranci. La donna si ritiene del tutto estranea ai fatti che le vengono contestati. Alba è assistita dall’avvocato Cesare Rombi, che ha già ottenuto la revoca delle misure cautelari più severe. L’imprenditrice sostiene di avere venduto una cucina, che era stata caricata sul camion di Faedda per la consegna. Angela Alba, con la sua Alba Design (Sestu e Olbia, fallita nel 2019) è rimasta coinvolta in una presunta truffa ai danni dei clienti e dell’azienda Mondo Camerette.