La Marcello medaglia d’oro 

Tre centesimi, un’inezia che Elisa Marcello non dimenticherà. Tre centesimi che valgono una splendida medaglia d’oro per l’Italia nella staffetta svedese all'Eyof, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, ieri a Banska Bystrica. Una vittoria per una staffetta dal grande potenziale, di cui la Marcello è stata trascinatrice grazie a un 400 conclusivo che ha permesso alle azzurrine di precedere la Polonia, seconda in 2’11”30, e l’Ungheria terza in 2’11”59. Per l’Italia corsia 5, i favori del pronostico addosso.

La gara

La prima a partire, sui 100, è Alice Pagliarini che dà il cambio a Sofia Pizzato per i 200. Tra le due c’è qualche sbavatura di troppo e l’Italia è in quarta posizione. Con Valentina Vaccari, sui 300, comincia il recupero azzurro. La Vaccari viene fuori all’esterno con prepotenza portando le staffettiste nostrane in seconda posizione. Italia, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca corrono appaiate, ci si gioca la vittoria sul filo del rasoio. La Marcello ha una falcata agile, studia le avversarie i primi 200 poi va in progressione sino a sfruttare un leggero spazio all’interno, lasciato dall’ultima staffettista ungherese, che le consente di avvantaggiarsi resistendo al ritorno della Polonia. L’Italia sale ancora sul gradino più alto del podio e per la sprinter dell’Atletica Valeria arriva una nuova medaglia dopo il bronzo individuale sui 200. Due medaglie che sono la base su cui costruire un futuro importante da vivere con entusiasmo e fiducia.

