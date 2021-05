La manovrina diventa più generosa 

Sarà varata dalla Giunta tra un paio di settimane ed in Aula entrerà non prima di fine giugno, ma i contorni della prossima variazione di Bilancio diventano via via più nitidi. Soprattutto per quanto riguarda le risorse da stanziare. Non c’erano dubbi sui cinquanta milioni di euro rimasti “liberi” per il 2021 e a valere sulle risorse dell’accordo da 1,5 miliardi stretto nel 2019 con lo Stato. Ora, però, si conosce anche l’ammontare della compensazione per il mancato gettito causato dalla pandemia: 88,2 milioni di euro di contributo in meno della Sardegna alla finanza pubblica per il 2021.

Obiettivi

Così, complessivamente ci dovrebbero essere fondi sufficienti per finanziare i tre interventi su cui Giunta e maggioranza intendono puntare: i ristori per i lavoratori e le categorie rimasti esclusi dai contributi erogati finora da Stato e Regione, risorse per rimettere in piedi il sistema sanitario (viste le maggiori spese sostenute a causa dell’emergenza) e il sistema portuale e aeroportuale che, sempre causa Covid-19, ha subìto molte perdite. In totale dovrebbero esserci a disposizione almeno 150 milioni di euro: 80 da destinare alla Sanità, almeno una trentina ai ristori, il resto ai trasporti.

Priorità

In attesa della manovrina, il Consiglio non resta fermo. Da giovedì 3 giugno alle 10.30 è in programma l’esame di tre nuove leggi in materia di turismo. Un segnale della maggioranza per sostenere la ripartenza. Una riguarda l’enoturismo, la seconda interessa la promozione di prodotti sardi di eccellenza nelle strutture ricettive, la terza parla di “albergo nautico diffuso”. La prima intende «qualificare l’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato promuovendo l’enoturismo come forma dotata di specifica identità». La seconda mira a «permettere a strutture ricettive extra alberghiere, che pesano sempre più nel panorama sardo, di diventare una vetrina importantissima per i prodotti tipici». La terza, infine, lancia anche nell’Isola il filone dell’albergo nautico diffuso che riscuote successo già in altre località.

Incognita poltrone

Questa striscia positiva – dal pacchetto vacanze alla variazione ristori – potrebbe essere “sporcata” dal rimpasto di Giunta che nei giorni scorsi lo stesso presidente della Regione Solinas avrebbe annunciato per prima dell’inizio dell’estate. Prima del 21 giugno significa infatti prima della manovrina. Il coordinatore della Lega, Eugenio Zoffili, ha già chiarito che le priorità sono altre: la ripartenza, appunto, e non «le poltrone». Ma in maggioranza c’è chi sembra pensarla diversamente. È il caso del consigliere di Udc Cambiamo!, Antonello Peru, pronto a ribadire che «nessuno è intoccabile». Peru ha inoltre sottolineato che «se qualcuno in maggioranza vuol far valere i numeri e difendere posizioni acquisite allora sappia che il nostro gruppo deve avere una giusta rappresentanza sia numerica che territoriale».

