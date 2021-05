La manovra al via Almeno 50 milioni per la ripartenza 

Più progetti generali e meno interventi “spot” sui territori. È l’imperativo della variazione di bilancio che la Giunta si appresta a varare e che tra pochi giorni dovrebbe approdare in Aula: la vera Finanziaria politica, dopo quella tecnica approvata a febbraio. L’ammontare non è stato ancora definito ma il range dovrebbe essere compreso tra i cinquanta e i settanta milioni di euro.

Il tesoretto

Sicurissimi sono 50 milioni: «Si tratta di risorse libere che derivano dall’accordo sulle partite pregresse stretto con lo Stato nel 2019», ha precisato l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino che ieri in Consiglio regionale ha incontrato i capigruppo di maggioranza: Giorgio Oppi (Udc), Dario Giagoni (Lega), Franco Mula (Psd’Az), Giuseppe Talanas (Forza Italia), Sara Canu (Riformatori), Francesco Mura (FdI), Roberto Caredda (Misto). Oggi si replica alle 10 a Villa Devoto con il presidente Christian Solinas. L’assessore sta lavorando da giorni alla manovrina e si è già confrontato con gli assessorati: «Parte di questi 50 milioni erano destinati ai dicasteri che dovranno accettare i cambi di spesa che il Consiglio stabilirà».

Il vertice

Il vertice di ieri con i capigruppo è servito a «verificare le istanze della politica, in base a queste e alle priorità dei sardi si sceglierà cosa inserire nella variazione». In ogni caso, ha detto, «meglio dare la priorità a progetti generali. E se c’è bisogno di intervenire per esempio sulle strade, allora si costituirà un fondo ad hoc e si farà un bando a cui i Comuni potranno partecipare». Possibile anche la costituzione di un Fondo emergenze. Per i territori, invece, c’è tempo e «altri momenti utili come la programmazione territoriale a valere sui fondi europei». Fasolino ne ha già discusso con Anci, Cal e i sindacati «per andare direttamente nei territori dell’Isola e comprenderne al meglio le esigenze». I tempi non dovrebbero costituire un problema. «Se troviamo la quadra, possiamo essere molto veloci», osserva l’esponente della Giunta Solinas, «dipenderà solo da noi riuscire a stabilire quali siano gli obiettivi, certo è che il Consiglio regionale si è dimostrato attento e veloce ogni volta che gli obiettivi sono stati comuni». Fasolino ha anche aperto al contributo delle opposizioni, il cui sostegno «è fondamentale quando si esaminano interventi che interessano tutti».

Ristori

Una parte della variazione sarà dedicata ai ristori. Già vincolati e da portare in manovra sono 5,7 milioni che, evidentemente, non basteranno ad accontentare tutti. Quindi, a seconda di cosa si vuole fare, occorrerà stanziare una cifra più consistente. Dopo l’approvazione del ddl che ha destinato tre milioni per giostrai e ambulanti, la maggioranza si è messa al lavoro sulle nuove categorie da individuare. La Lega ha anche buttato giù una proposta di legge con una copertura finanziaria a valere sul Fnol (Fondo nuovi oneri legislativi) da 35 milioni di euro per soddisfare le categorie finora escluse in misura totale o parziale: tra gli altri, guide turistiche ambientali, operatori dell’artigianato artistico, liberi professionisti con partita Iva, imprese del commercio al dettaglio di armi e munizioni, operatori wedding.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Il vertice è servito a verificare le istanze politiche: in base a queste e alle priorità dei sardi si sceglierà cosa inserire nella variazione. Meglio la priorità a progetti generali. E se c’è bisogno di intervenire in un settore si costituirà un fondo ad hoc