La mamma che picchiava i figli 

Immagini forti riprese dalla telecamere nascoste: al centro dell’inquadratura c’è la mamma che in uno scatto d’ira afferra il suo bambino per fargli sbattere la testa contro lo spigolo di un tavolo. E un verdetto, quello pronunciato ieri dal giudice Alessandra Ponti del Tribunale di Nuoro, che condanna la donna a un anno e quattro mesi per maltrattamenti, riconoscendole un vizio parziale di intendere e volere al momento delle percosse. Per lei, l’accusa aveva chiesto una condanna a due anni e se mesi. Si è chiuso così, ieri, il processo per una tragedia familiare consumata tra le mura domestiche e approdata nelle aule di giustizia.

La vicenda

I fatti sono accaduti a Nuoro diversi anni fa. Tutto è nato quando il marito, un libero professionista della città, ha iniziato a nutrire il sospetto che qualcosa nella sua casa non andasse come doveva, soprattutto quando i suoi bimbi, all’epoca di tre e sei anni, rimanevano da soli con la mamma. Per questo, all’insaputa della donna, aveva installato delle videocamere che per tre mesi hanno ripreso tutto ciò che accadeva in ogni stanza di quell’appartamento. E così i suoi sospetti avevano avuto le conferme: le immagini riprendevano la casalinga che improvvisamente aveva degli scatti d’ira, a cui seguivano le botte. Le vittime ovviamente erano i suoi figli. Con quelle immagini, il professionista si era recato dalla polizia e da lì era partita l’inchiesta, la Procura aveva deciso di allontanare la donna, che a sei anni di distanza non ha ancora rivisto i figli.

Sapeva ciò che faceva

Dalla denuncia si è arrivato al processo, durante il quale l’ex marito si è costituito parte civile con l’avvocato Francesco Lai, mentre la donna imputata è difesa da Milena Patteri. Nelle richieste di condanna, il pm Francesca Pal ha sostenuto, così come la parte civile, che le perizie hanno dimostrano che la donna fosse capace di intendere, sottolineando che le botte avvenivano sempre quando non c’erano testimoni. Ma per la difesa, quelle immagini riprese all’interno del domicilio all’insaputa della mamma raccontano solo una parte della verità. «La donna per due mesi e mezzo venne ripresa senza sapere nulla. Il domicilio è inviolabile, quelle riprese sarebbero potute essere disposte da un pubblico ministero per la salvaguardia dei minori e dei diritti dell’imputata – ha detto la Patteri – Perché su duemila ore di registrazione sono state prodotte solo tre ore di registrazione, dove sono pochi i minuti significativi. Non sapremo mai cosa sia stato tolto, mancano frammenti di verità per i medici che hanno dovuto valutare l’incapacità e depressione dissociativa della mamma che aveva bisogno di aiuto». Una capacità che è stata valutata da ben nove diversi professionisti perché la donna soffriva a causa di una malattia scoperta alla bimba. Per questo, la Patteri ha evidenziato anche frammenti di quei video in cui la donna piange da sola, abusa di antidepressivi, oppure dopo aver scosso con forza un bimbo, si allontana per poi chiedere al figlio il motivo del pianto.

