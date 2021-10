La maglia della Nazionale passa sempre per il Cagliari Doppia sfida per Cragno 

Sei presenze, per ricominciare, con lo stop per un fastidio muscolare che gli ha fatto saltare la poco fortunata trasferta di San Siro col Milan, dove i 4 gol subiti sono entrati nel curriculum del suo nuovo vice Radunovic. Ma anche Cragno non se la passa bene: 12 reti al passivo, una media di 2 a partita, senza mai la soddisfazione di chiudere i 90' da imbattuto. Quasi un'onta per il portiere di Fiesole, che in questo avvio di stagione sembra ancora alla ricerca della miglior condizione. Prestazioni normali da un guardiano dei pali che ha abituato tutti agli straordinari da super eroe, mica per nulla arrivando a meritarsi il soprannome di “Uomo Cragno”. La sosta è stata utile anche a lui, per allenarsi col preparatore Bressan (tornato ad Asseminello dove aveva già lavorato nello staff di Maran) e riprendersi il Cagliari fin dalla gara di domenica contro la Sampdoria. Magari tenendo finalmente la porta chiusa, come gli riuscì proprio contro i blucerchiati, nella passata stagione. E arricchendo la collezione di parate, fin qui già 22, quinto portiere nella classifica di A per numero di interventi, insieme a Rui Patricio (Roma) e Skorupski (Bologna) e dietro Zoet (Spezia) e Sirigu (Genoa), entrambi a 24, il doriano Audero (26) e il salernitano Belec (27).

È quella che Cragno ha dovuto organizzare fin dal ritiro di Peio, per preparare una stagione totalmente diversa da quella che si sarebbe immaginato. A maggio sognava la partecipazione agli Europei e pensava di staccare il cordone ombelicale che lo tiene legato al Cagliari dall'estate del 2014, quando l'allora ds Marroccu lo prese per poco più di un milione dal Brescia. E invece ecco il ribaltone: dopo lo zuccherino dell'Arena contro San Marino, la doccia ghiacciata dell'esclusione dalla lista finale, a favore di quel Meret che, lo scorso anno, a Napoli, si è fermato a 22 presenze. E sul mercato, le attenzioni di Lazio e Atalanta non si sono concretizzate in trattative vere e proprie. E così ecco Cragno ancora a difesa della porta del Cagliari, per l'ottava stagione, la quinta consecutiva.

Dopo gli Europei, la fase finale della Nations League. Alessio Cragno avrebbe voluta viverle dal vivo, in panchina o in tribuna, queste esperienze. Invece si è dovuto accontentare della tv, lontano da quell'azzurro inseguito per anni e sfuggito via al momento del dunque. Fa male, ma il portiere sa bene che solo ritirandosi su col Cagliari potrà tornare a Coverciano alla corte di Mancini, vincendo la concorrenza con Sirigu e Meret, i vice dell'inavvicinabile Donnarumma.

Ripartenza

Porta aperta

Gli obiettivi

Una scrollata di spalle, Cragno vuole metter via questo inizio di stagione in chiaroscuro. Niente errori, ma l'Uomo Cragno vuole volare alto. Il Cagliari pende dalle sue parate e, nonostante i suoi 27 anni, lo considera già uno dei veterani che dovranno trascinare i rossoblù fuori dalla palude. Anche perché Cragno non si arrende nell'inseguimento alla Nazionale. Persi gli Europei, ora nel mirino ci sono i Mondiali, con l'obiettivo di scalzare Meret, chiamato nonostante a Napoli abbia giocato solo due gare di campionato e una di Europa League, e magari anche Sirigu. In fondo, per i supereroi non esistono imprese impossibili.

