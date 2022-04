La magia di sposarsi a Perda Liana 

Dicono che a Perda Liana i desideri possano diventare realtà. In un patto tra l’ospite e lo spirito della montagna. “A Perda Liana su chi cheres ti dana”, dice il proverbio, anche diventare marito e moglie. Il comune di Gairo, custode del monumento naturale, ha dato via libera ai matrimoni civili a Pinnigassu, porta di Perda Liana, ma anche Coccorrocci, Su Sirboni, il nuraghe di Serbissi, e Is Tostoinus, area archeologica lungo il sentiero Su Camminu ‘e su filu, a Taquisara. Ma soprattutto Gairo vecchio, centro matrice mai dimenticato.

Attrattori

Luoghi del cuore per i gairesi ma anche per i tantissimi visitatori che ogni anno giungono in paese per ammirare le bellezze del patrimonio paesaggistico e naturalistico. Alla lista potrebbero aggiungersi altri siti. «Per il momento abbiamo inserito sei delle località più suggestive, ma non escludiamo che in futuro il pacchetto possa espandersi», spiega il vicesindaco Francesco Carta.

Gairo vecchio

Gli amministratori hanno pensato a un modo per rendere ancora più appetibile il paese e il suo circondario. «Vogliamo valorizzare la zona e promuoverla. Gairo vanta un territorio unico, che dai piedi del Gennargentu si sfila fino al mar Tirreno, con aree incontaminate e una natura invidiabile», ha proseguito il vice sindaco. E se l’amministratore potesse scegliere alcune di queste località non avrebbe dubbi. «Per me uno dei posti più magici è Gairo Vecchio, perché ogni gairese, giovane e no, è legato affettivamente a quelle mura. Fin da piccoli lo viviamo come se fosse ancora una parte viva del paese. Tutti abbiamo sempre sentito i racconti del vecchio abitato e spesso le relazioni tra quei vicinati hanno determinato legami solidi tra famiglie e generazioni». Ed ancora: «Se invece penso al patrimonio naturalistico, una delle mie mete prescelte sarebbe forse la spiaggia di Coccorrocci, per la sua particolarità ed unicità». C’è solo l’imbarazzo della scelta per le eventuali nozze gairesi, con costi contenuti che non superano i duecento euro.