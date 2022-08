La magia di Blanco incanta la notte di Olbia 

Evento speciale, perché ha segnato insieme il debutto del Red Valley 2022 e della sua grande musica a Olbia, facendo ballare la città tutta la notte, nella prima di quattro “Notti in bianco”, per parafrasare una delle hit di Blanco. Hit che a Olbia, insieme a “Brividi”, il tormentone che gli è valso quest’anno la vittoria a Sanremo in coppia con Mahmood, e “Mi fai impazzire”, tra le più note in assoluto, ieri non è mancata. Blanco porta con sé a Olbia l’attitudine punk e il suo romanticismo, presentando live tutti i suoi più grandi successi, a partire da quelli estratti (appunto) dall’album “Blu Celeste”. Per un totale di ventuno brani.

Il primo “sold out” del Red Valley non delude le attese. Blanco infiamma la prima serata del festival mandando in visibilio il pubblico della Olbia Arena, gremito per il primo headliners della sesta edizione della manifestazione, prima in Gallura.

Preceduto sul palco dai support artists, su tutti Vallac, Smartie, Shari, l’artista rivelazione dell’anno, al secolo Riccardo Fabbriconi, ha guadagnato la scena intorno alle 23, per oltre un’ora di concerto. Evento speciale quello di ieri, essendo l’unica tappa sarda del Blu Celeste Tour, dall’album, primo pubblicato, del 19enne cantautore bresciano.

Debutto

Evento speciale, perché ha segnato insieme il debutto del Red Valley 2022 e della sua grande musica a Olbia, facendo ballare la città tutta la notte, nella prima di quattro “Notti in bianco”, per parafrasare una delle hit di Blanco. Hit che a Olbia, insieme a “Brividi”, il tormentone che gli è valso quest’anno la vittoria a Sanremo in coppia con Mahmood, e “Mi fai impazzire”, tra le più note in assoluto, ieri non è mancata. Blanco porta con sé a Olbia l’attitudine punk e il suo romanticismo, presentando live tutti i suoi più grandi successi, a partire da quelli estratti (appunto) dall’album “Blu Celeste”. Per un totale di ventuno brani.

L’invito al pubblico

La performance del giovanissimo talento si apre sulle note di “Mezz’ora di sole”. «Olbiaaaaa!», chiama la folla prima di procedere secondo la scaletta con “Paraocchi”. «Siamo caldi, siamo caldi: ci siamo», dice ancora. E via con “Figli di puttana”, torso nudo e tatuaggi in bella vista. «Vi state divertendo? Voglio sentire un po’ di casino», chiede Blanco al pubblico prima di intonare “Sai cosa c’è”. Poi, “Finché non mi seppelliscono”, «dedicato - aggiunge – a una persona speciale». Chissà. «Chi non salta può uscire. Dobbiamo saltare tutti», insiste Blanco. «La Sardegna è un posto incredibile, infatti ci vengono tutti in vacanza. Sono in vacanza anch’io. E adesso tutti insiemeeeeee!», e parte “Pornografia (Bianco paradiso)”. A seguire “David”. Qualche malore in prima fila, una ragazza per la quale Blanco ferma il concerto. Giusto un attimo. «Ti sei ripresa? Bene!», le dice. Prima di ripartire dalla famosa “Ladro di fiori”. «Sotto il cielo della Sardegna quante stelle, ragazzi. È incredibile: fatevi l’applauso da soli».

Omaggio all’Isola

Ed è già tempo di “Belladonna (Adieu)”. Mezz’ora è volata, mentre Blanco decolla definitivamente. Con la bandiera dei Quattro Mori, «la bandiera sarda», dice. Dunque, il fresco “Nostalgia”, uscito a giugno. E “Notti in bianco”, «uno dei miei primi pezzi, in cameretta, proiettato gigante», lo presenta così lui. Per scivolare verso la fine, tra “Blue celeste”, “Lucciole”, “Amatoriale”, “Ruggine”, “Follia”, “Mi fai impazzire”, “Afrodite”, “La canzone nostra” e “Brividi”. Alla prossima, Blanco. Intanto, il Red Valley prosegue oggi con Irama e Martin Garrix: prima di loro Matt, Dodoj, Vallac e Shablo, dunque Irama e Justin Mylo, che tirerà la volata a Garrix; sipario sulle note di Matisse & Sadko, Damante e Rudeejay.

