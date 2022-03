La maggioranza non c’è, Consiglio rinviato  

E adesso che cosa accadrà? La ferita in maggioranza, aperta con lo strappo dei consiglieri dell’Udc che martedì scorso hanno fatto mancare in Aula il numero legale su un debito fuori bilancio di 800 euro, è tutt’altro che ricucita. Aurelio Lai, Antonello Angioni, Roberta Perra e Marcello Piras restano sull’Aventino e il termometro che testimonia come i mal di pancia tra le forze che sostengono il sindaco Paolo Truzzu non siano passati lo dà il presidente del Consiglio Edoardo Tocco che per la prossima settimana ha deciso di non convocare il consiglio comunale. «Una pausa di una settimana, il tempo di finire un’accurata verifica tra tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione», dice. Obiettivo: evitare che il sindaco finisca di nuovo sotto il tiro dell’Udc, circostanza che tutti a Palazzo Bacaredda oggi, nonostante un incontro distensivo a metà settimana tra Truzzu e il leader regionale dell’Udc Giorgio Oppi, danno per scontata.

Trattative

È toccato a Edoardo Tocco vestire i panni di mediatore di pace: per tutta la settimana, il presidente del Consiglio ha incontrato e sentito al telefono i capigruppo provando a trovare una soluzione alla mancanza dei consiglieri Udc in tutte le commissioni. Come noto, infatti, il mancato riequilibrio delle forze politiche all’interno delle commissioni (l’Udc non è presente né in Bilancio né in Cultura), è la causa che ha portato allo strappo. Almeno ufficialmente. Perché circola in maniera sempre più insistente un’altra tesi (ufficiosa): e cioè che l’Udc voglia un altro assessore (oltre ad Andrea Floris, indicato la scorsa estate da Oppi, si fa sempre il nome dell’ex presidente del Ctm Roberto Porrà) in ragione di una regola “non scritta” sulla rappresentanza delle forze politiche che riconosce un rappresentante in Giunta per ogni due consiglieri. Se fosse davvero così, il sindaco Paolo Truzzu non avrebbe molte alternative: potrebbe accettare il cambio in Giunta ma così dovrebbe sacrificare qualcun altro e a seconda di chi verrebbe toccato (Viviana Lantini? Alessandro Sorgia? Rita Dedola?, sono i nomi che si fanno), rischierebbe di aprire un’altra ferita con le altre forze politiche. Oppure accettare di rimanere in scacco dell’Udc, che in ogni votazione rischia di essere una spina nel fianco di sindaco e maggioranza.

L’opposizione

«Al 90% una soluzione sulle commissioni l’abbiamo trovata», dice il presidente Tocco. Per andare in Aula, però, ed evitare che si apra la crisi bisogna essere sicuri che la maggioranza abbia i numeri. E questa certezza nessuno ce l’ha. Anzi. Eppure, lo dicono tutti, c’è da votare un’importantissima variazione di bilancio da quasi 70 mila euro che servono a risolvere un problema urgentissimo per la città, l’illuminazione che in questo momento non funziona e tiene molte strade al buio. «Come abbiamo sempre fatto in questi anni, siamo disponibili a garantire i numeri e votare la variazione di bilancio», dice Fabrizio Marcello, capogruppo Pd. «Il sindaco, però, deve ammettere che non ha più i numeri per governare la città».