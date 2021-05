La Madonna tra i malati 

Un pellegrinaggio silenzioso e sotto traccia. Una trasferta segreta nell’anno in cui, ancora una volta, tutte le processioni sono state soppresse e rimandate a tempi migliori. Quando, a bordo di un pick-up, la statua della Madonna di Bonaria lascia la sua basilica, a Cagliari, a precederla c’è solo un’auto di scorta dei Carabinieri. Il percorso viene stabilito al momento della partenza: la destinazione è il Pronto soccorso del Santissima Trinità, l’ospedale cittadino che - più d’ogni altro - ha conosciuto le sofferenze del Covid.

Trasporto tecnico

Come per sant’Efisio e san Simplicio ancora un “trasporto tecnico” in questo tempo di pandemia. Poco meno di venti minuti, fra strade semideserte e lo stupore nei volti di quei pochi passanti che vedono questo singolare corteo e la statua della Patrona dei sardi che arriva in via Is Mirrionis. A salutare la Madonna che varca il cancello del Pronto soccorso il suono assordante delle sirene delle ambulanze, schierate come un drappello militare, a ricordare i mille e mille “trasporti” di pazienti colpiti dal virus e qui ricoverati, spesso senza speranza.

In trionfo fra i reparti. Solida commozione, i volti rigati di lacrime di medici e infermieri, i lanci di petali che si susseguono all’indirizzo della Madonna, pianti e preghiere che si fondono in un solo abbraccio, consolatorio e riconoscente a Colei che - nei giorni più cupi della tragedia - è stata sempre invocata come Salus infirmorum, Salute degli infermi e Madre di misericordia. «Benvenuta a casa tua», esclama il cappellano, don Elenio Abis, che depone ai piedi della statua un grande mazzo di fiori bianchi, gesto salutato e accompagnato da un grande applauso. Tutti, almeno per un attimo, vogliono toccare la statua, segnarsi, deporre un fiore, rivolgere una muta preghiera.

Processione silenziosa

Si aprono le finestre dei reparti del Santissima Trinità per salutare il passaggio della Madonna, molti pazienti si affacciano dalle terrazze, qua e là striscioni e scritte di benvenuto, nei vialetti si snoda una silenziosa processione interrotta e scandita da soste obbligate: davanti al reparto degli Infettivi, alle tende del “triage”, alla Rianimazione. A un anno e più dall’inizio della pandemia è una “via crucis” illuminata, questa volta, dalla speranza che il peggio sia alle spalle. «Un’emozione che lascia senza parole», dice il direttore del Santissima Trinità Sergio Marracini, «per un’accoglienza fortemente voluta e altrettanto attesa. Qui sono state scritte pagine di servizio e di coraggio spesso segrete e rimaste solo nella memoria dei protagonisti. La presenza della Madonna di Bonaria è il giusto riconoscimento a tanto spirito di donazione».

Il voto del cappellano

Nella sua omelia, alla Messa celebrata nel piazzale, il cappellano dell’ospedale don Elenio Abis ha rivelato il senso della visita della Madonna di Bonaria all’ospedale di Is Mirrionis. «È stato all’inizio della pandemia, a pochi giorni dalla mia nomina, che ho affidato all’intercessione materna della Patrona dei sardi, in una sorta di voto personale, la salute dei pazienti e del personale». A testimonianza, una piccola statua della “Signora venuta dal mare”, dono del rettore della Basilica, padre Giovannino Tolu, presente alla celebrazione. Custodita all’interno della sua teca, come una reliquia, nella sacrestia della cappella del Santissima Trinità.

Antonio Esposito è il “fratello maggiore” dei volontari-custodi della Basilica e del Santuario di Bonaria. È il regista occulto di questo pellegrinaggio a sorpresa. Il trasporto della statua, l’allestimento del pick-up, i contatti con le forze dell’ordine per la sicurezza lungo il percorso fino all’ospedale Is Mirrionis. «Ora speriamo di poter ripetere il trasporto la prima domenica di luglio per la sagra a mare», dice. «Un miracolo che la Madonna ci deve concedere»