La Madonna di Bonaria è pronta a salpare 

Una tradizione che risale a oltre un secolo e mezzo fa, per la precisione 155 anni. Nel giugno del 1866 a Custoza si scontrano le truppe italiane del generale La Marmora contro gli austriaci, nella III guerra di Indipendenza: tra loro anche i soldati del Regno di Sardegna. E proprio un gruppo di giovani sardi, reduci da quella battaglia, vollero ringraziare la Madonna di Bonaria per essersi salvati dal fuoco nemico con una solenne processione votiva.

Che non si è mai interrotta, da allora, neanche negli ultimi due anni di pandemia.

La sagra estiva

Una suggestiva processione che si ripete ogni prima domenica di luglio, e divenuta, per cagliaritani e devoti della Patrona dei sardi, appuntamento irrinunciabile di inizio estate.

Anche quest'anno, il simulacro della “Signora venuta dal mare”, a bordo di un mezzo scoperto, nel pomeriggio - dopo la celebrazione della Messa delle 17,30 - lascia la basilica per scendere al porto. Sarà l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi a benedire la corona d'alloro e accompagnare - con un ristretto numero di persone - la Madonna fino alla banchina del porto.

Qui la statua viene caricata sul rimorchiatore “Vincenzino Onorato” e, seguita da un singolare corteo composto da decine di barche, la processione sul mare giunge sino al porticciolo di Su Siccu, dove, nello specchio d'acqua antistante la Basilica, viene gettata in mare la corona, in memoria dei marinai che persero la vita durante la guerra.

Diretta su Videolina

Tutto il rito, a iniziare dalla celebrazione della Messa, il trasferimento della statua della Madonna dal colle di Bonaria fino al porto, quindi la processione a mare nel Golfo degli Angeli, la preghiera per i caduti e, infine, il rientro della statua in Basilica, sarà seguito dalle telecamere di Videolina per una “diretta” che partirà dalle 17,30 per concludersi alle 20,30 a precedere l'edizione serale del TG.

«Una trasmissione», dice padre Giovannino Tolu, rettore della Basilica «che ci permetterà di far vivere a tutti i devoti della Sardegna questa festa in una comunione che, già dall'anno prossimo, speriamo possa essere ancora più piena e partecipata».

La terza festa

La Sagra estiva della prima domenica di luglio è la terza festa dell'anno in onore della Madonna di Bonaria.

La prima è il 25 marzo, festa dell’Annunciazione della Vergine, giorno in cui la Sardegna ricorda e celebra in maniera solenne una data fondamentale della sua storia: l’arrivo prodigioso della cassa che custodiva il Simulacro della Vergine, avvenuto nell’anno 1370. La piccola chiesa dei bianchi Padri della Mercede intitolata alla Santissima Trinità, da quel giorno è diventato il Santuario di Nostra Signora di Bonaria.

La seconda cade il 24 aprile perché nel 1870, in occasione del quinto centenario dell’arrivo della Madonna, il simulacro della Vergine fu incoronato durante una solenne cerimonia con decreto del Capitolo Vaticano. In quella occasione il papa san Pio X inviò la sua benedizione apostolica stabilendo che quello divenisse il giorno liturgico per la celebrazione della festa di Nostra Signora di Bonaria.

