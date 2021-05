La Maddalena,  parco degradato e camper abusivi 

Il bando pubblico promosso dall’ex giunta guidata da Guido Tendas era finalizzato ad affidare la gestione dei parchi comunali ai privati per favorirne il loro riutilizzo e gli interventi di riqualificazione; dopo la presentazione delle offerte, nel 2016, tutto è rimasto sulla carta. Proprio come il parco di La Maddalena di Silì, con una superficie di un ettaro e mezzo. Oggi è abbandonato, invaso dalle erbacce e occupato abusivamente nei fine settimana dai camperisti che arrivano soprattutto dal Cagliaritano. Il vincitore che aveva presentato la migliore offerta, depositando anche la cauzione prevista, sta aspettando da allora l’affidamento della struttura. Sabato e domenica diversi camper hanno sostato all’intero del parco senza alcuna autorizzazione. Non hanno avuto alcuna difficoltà a introdursi all’interno perché in questi anni i ladri i sono portati via anche il cancello di ingresso e parte della recinzione. Quando ieri mattina la polizia locale ha raggiunto il parco, i portoghesi avevano già lasciato Oristano.

Il contenzioso

«Ho dovuto affidare tutto a un avvocato - racconta Veruska Dessì imprenditrice di Oristano, con la cui offerta si era aggiudicata la gestione del parco di La Maddalena - è dal 2016 che aspettiamo che il Comune di Oristano ci affidi la gestione. Avremmo dovuto effettuare un sopralluogo con gli uffici del Municipio ma è ancora tutto sulla carta. Il nostro progetto, che aveva ottenuto 62 punti, dieci in più dell’altra offerta presentata, prevede la realizzazione di 30 zone di sosta per camper, l’apertura di un bar, un punto ristoro e di un servizio di noleggio per biciclette. Il parco dista infatti solo 800 metri da Oristano. Il Comune aveva annunciato anche la sistemazione delle utenze ma non è stato fatto niente - aggiunge Veruska Dessì - l’unica opera realizzata è stato un allaccio all’altezza dello svincolo per Silì. Non ci sono tracce di impianto di energia elettrica e di condotte fognarie. Mi era stata annunciata la consegna formale del parco già da anni, ma non si è visto ancora nulla. Ora gli avvocati chiederanno un sopralluogo nel parco insieme agli uffici del Comune. Se ci avessero affidato la struttura - conclude Veruska Dessì – il parco non sarebbe oggi in queste condizioni di abbandono e di incuria ed occupato dai soliti abusivi».

Il Comune

«Ci sono state iniziali difficoltà operative aggravate dalla pandemia - spiega il dirigente dell’ufficio tecnico Giuseppe Pinna - anche perché alcune opere dovevano essere realizzate dal gestore. Va detto che non è stata ancora firmata la convenzione. Da parte nostra non ci sono contenziosi e siamo in attesa di incontrarci per verificare lo stato dei luoghi e gli interventi fattibili. Siamo in una zona con ferrei vicoli paesaggistici e a pochi metri dal Tirso. Va detto inoltre che ci sono anche dei contributi da parte dello Stato per la gestione di queste strutture a fini turistici». Una cosa è certa, ancora una volta la burocrazia blocca le occasioni di sviluppo proposte dai privati; siamo a fine maggio e la città ha perso l’ennesima occasione e sprecato un’altra stagione turistica oramai alle porte. Una struttura ricettiva e di area sosta per i camper avrebbe attirato nuovi turisti, viste anche le richieste del mercato.

