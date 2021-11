Seulo (4-3-3) : Mattana, Corpino, Ambu (29’ st Crisponi), Pilia, Melis, M. Ghiani (19’ st Melas), Secci, Jatta, A. Mura, C. Ghiani, L. Ghiani. In panchina Porcu, Ojeda, S. Crisponi, T. Murgia. Allenatore G. Ghiani.

Seulo 1

Macomerese 2

Seulo (4-3-3) : Mattana, Corpino, Ambu (29’ st Crisponi), Pilia, Melis, M. Ghiani (19’ st Melas), Secci, Jatta, A. Mura, C. Ghiani, L. Ghiani. In panchina Porcu, Ojeda, S. Crisponi, T. Murgia. Allenatore G. Ghiani.

Macomerese (4-4-2) : P. Pinna, Pes, Caria (40’ st Deriu), M. Mura, Colombo, G. Pinna, Nachet, Dettori, Foddai (25’ st Sanna), Cocco, Fois (20’ st Figus). In panchina E. Oggianu, L. Oggianu, Guiso. Allenatore M. Mura.

Arbitro : Antonio Pergola di Cagliari.

Reti : 8’ pt M. Ghiani, 29’ pt Foddai (r), 42’ pt Pes.

Note : espulso Mattana, ammoniti L. Ghiani, Nachet, A. Mura, Mattana, Dettori, Corpino. Recupero 3’ pt, 2’ st.

Seulo. Vittoria sofferta per la Macomerese: con il Seulo finisce 1-2. Gli ultimi in classifica danno filo da torcere alla capolista, partono con grinta e passano in vantaggio, ma dopo aver subito un gol su rigore perdono coraggio e la gara cambia.

La cronaca

Il Seulo parte in attacco, all’8’ M. Ghiani con una cannonata da fuori area sorprende la difesa e segna l'uno a zero. Gli ospiti rispondono con Dettori che lasciato solo tenta il tiro da fuori. Al 20’ gli ospiti tentano di entrare in area ma Corpino intercetta e non lascia passare. Al 28’ l’ arbitro fischia un rigore per la Macomerese. Foddai non sbaglia e pareggia. Poco dopo M. Mura calcia dalla distanza sparando fuori. Ci prova anche Pinna con un tiro dritto sul portiere. Al 38’ M. Ghiani pericoloso in difesa dribbla due difensori ma lo buttano giù in area. L’arbitro lascia correre e gli animi si infiammano. Dopo 4’ L. Pes riceve da calcio d’angolo e segna il gol del vantaggio. Nella ripresa al 7’ il tentativo di testa di Foddai è parato dal portiere. Al 19’ Dettori scappa in area e tira dal lato destro e scheggia la traversa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata