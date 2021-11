La lunga notte di paura dei cacciatori 

Quando hanno raggiunto i boschi per partecipare a una battuta di caccia pioveva appena. Poche ore dopo nelle montagne di Capoterra, Sarroch e Villa San Pietro è scoppiato il finimondo, e i torrenti gonfi d’acqua e di fango li hanno costretti a trovare ripari di fortuna. I cacciatori rimasti intrappolati sui monti del parco di Gutturu mannu non dimenticheranno mai la battuta di domenica scorsa, e il giorno dopo l’alluvione che ha squassato la viabilità rurale sono in tanti a tirare un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.

Dopo i cinque cacciatori portati in salvo domenica sera, ieri a Villa San Pietro sono tornati a casa anche i nove che hanno trascorso la notte in un ovile: un elicottero dei vigili del fuoco li ha riportati in paese e ha permesso alla moglie dell’allevatore proprietario dell’ovile, Giovanni Pinna, di raggiungere il marito e portagli dei medicinali. E sempre ieri sono tornati a casa anche i dieci di Sarroch che avevano trovato riparo in un altro ovile nella zona di Spagnolu: placata la furia dei canali di montagna, hanno fatto rientro con i loro fuoristrada. Quelli di Capoterra, invece, ieri sono tornati sui monti per recuperare e riportare a casa le auto lasciate lassù domenica perché non potevano muoversi in quelle strade dilaniate dall’acqua.

«Furia mai vista»

Paolo Congiu, 59 anni, operaio di Capoterra, è fra quelli rimasti intrappolati per ore su in montagna. I torrenti così ingrossati, giura, non li aveva mai visti. «Poco dopo l’alba – racconta – siamo arrivati a Senn’e sa craba : pioveva appena, ma è verso le 11 che la situazione è precipitata. Non siamo neppure usciti dal capanno, la pioggia rendeva invisibili i monti. Abbiamo cominciato a preoccuparci mentre scendevamo a valle: la strada era ormai compromessa, c’erano voragini di un metro. Ho visto un grosso fuoristrada rovesciato su un fianco. Dobbiamo ringraziare la famiglia Atzori, che vive nei pressi della centrale elettrica: ci ha aperto i cancelli della loro proprietà, dandoci la possibilità di parcheggiare le nostre auto, più tardi, grazie a un mezzo del Comune che ha reso la strada più praticabile, siamo riusciti a tornare a casa».

Franco Vacca, 50 anni, operaio di Sarroch ha trascorso insieme ai compagni la notte nel suo ovile: tutti sono tornati a casa ieri mattina sani e salvi. «Abbiamo preferito restare al sicuro nell’ovile, dove avevamo da mangiare e un posto per dormire», racconta: «Quando siamo saliti in montagna nei canali c’era pochissima acqua, in poche ore tutto è cambiato».